Halloween se toma cinco plazas de mercado de Bogotá con gastronomía y actividades familiares

Cinco plazas de mercado de Bogotá tendrán actividades especiales durante la celebración de Halloween, con jornadas para niños, propuestas gastronómicas y espacios para compartir en familia.

Las plazas de mercado que participarán hacen parte de los espacios distritales administrados por esta entidad.

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“Vamos a tener cinco plazas de mercado: Quirigua, 7 de Agosto, Las Cruces, 20 de Julio y San Carlos”, señaló Mauricio Bustos, subdirector del Instituto para la Economía Social (IPES).

Una de las actividades principales se realizará en la Plaza Distrital de Mercado Quirigua, en Engativá, donde por primera vez se lleva a cabo el festival ‘¡Todo Picante! Fiesta Mexicana en la Plaza’, con más de diez puestos dedicados a productos de inspiración mexicana.



Los visitantes encontrarán tacos, enchiladas, nachos, pan de muerto, dulces enchilados y frutas acompañadas de chamoy y tajín, entre otras preparaciones.

Bustos explicó que en Quirigua las actividades se desarrollarán durante el fin de semana entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

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“Los invitamos a todos los ciudadanos a que vengan y compartan el arte de hacer mercado, que visiten todas nuestras plazas de mercado, compartan con sus hijos y disfruten de este Halloween”, agregó el subdirector del IPES.

En esta plaza también están previstas actividades dirigidas a los niños y niñas el 31 de octubre, mientras que el 1 de noviembre, desde las 2 de la tarde, habrá degustaciones, juegos y presentación de mariachis.

Foto: Blu Radio

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Calabazas en la Plaza del 7 de Agosto

Otra de las tradiciones de esta temporada se mantiene en la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, donde Pedro Bohórquez lleva cerca de 35 años como comerciante y desde hace aproximadamente dos décadas trae calabazas desde Boyacá para Halloween.

Durante cada temporada vende alrededor de 2.500 calabazas, de tamaños pequeños hasta algunas que pueden alcanzar las 120 libras. Además de venderlas, explica a sus clientes cómo cortarlas y crear figuras para utilizarlas como decoración.

Actividades para niños

En la Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, que este año cumple 101 años, se realizará una jornada desde las 11 de la mañana del 31 de octubre.

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Ese mismo día, en la plaza del 20 de Julio, habrá una actividad infantil dirigida a los hijos de los vendedores, organizada con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Desde el IPES indicaron que la programación busca que las plazas también sean espacios para conocer las tradiciones de sus comerciantes, acercarse a diferentes propuestas gastronómicas y realizar actividades familiares durante la celebración de Halloween.

Halloween se toma cinco plazas de mercado de Bogotá // Foto: Blu Radio