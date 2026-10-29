Ladrón intentó escaparse en TransMilenio y terminó capturado antes de subirse al bus

En cámaras de seguridad en la localidad de Teusaquillo quedó captado toda la persecución que vivió un hombre señalado de cometer un robo en un establecimiento comercial del barrio La Soledad, en Bogotá, que intentó escapar en TransMilenio.

El hombre, que acababa de cometer el hurto, se movilizó a la estación más cercana para poder escapar, sin embargo, no contaba con que las autoridades estaban informadas de la situación y no solo lo estaban persiguiendo, sino que ya lo estaban esperando.

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Apenas este hombre se subió a la estación, fue capturado por un policía que se encontraba ahí y otro que llegó en una motocicleta hasta este punto en donde se registraron los hechos.

El seguimiento de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permitió orientar la reacción policial para que se diera esta captura en la localidad de Teusaquillo.



Se las dio de “vivo”, pero fue capturado tras cometer un hurto, cruzar la calle 26 e ingresar a esta estación para intentar escapar en un articulado.



Su plan fracasó: las cámaras del C4 siguieron cada uno de sus movimientos y guiaron a @PoliciaBogota hasta su captura.… pic.twitter.com/IxOLRIopQ7 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 29, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se logró recuperar todas las cosas robadas por este hombre y el inicio de un proceso judicial en su contra, destacando el trabajo de este sistema de seguridad.

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Aunque un informe del Concejo de Bogotá dio a conocer que, entre enero y junio de 2026, se registraron 55.137 robos a personas en Bogotá. La ciudad presenta una tasa de 693,9 hurtos por cada 100.000 habitantes, problemática que sigue siendo tema de conversación en la ciudadanía.

"La seguridad no puede depender del barrio donde viva un ciudadano. El Distrito sabe exactamente en qué localidades se concentra el hurto, porque el delito está plenamente georreferenciado, pero las cifras demuestran que no está actuando con la contundencia que se necesita. Bogotá no puede seguir teniendo zonas donde los delincuentes al parecer tienen el control de las calles", afirmó la concejal Diana Diago sobre este tipo de situaciones.