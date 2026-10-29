Ciudadanos gastan hasta $350.000 durante Halloween en Bogotá, según cifras de Fenalco

Este jueves, 29 de octubre, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO), en compañía de diferentes entidades distritales, realizaron un recorrido por la Zona T de Bogotá, para compartir información y recomendaciones de seguridad con los establecimientos comerciales. Fortaleciendo el acompañamiento institucional durante la celebración de Halloween, una de las temporadas de mayor afluencia comercial en el segundo semestre del año.

"Halloween representa una oportunidad para el comercio porque activa diferentes categorías de consumo: disfraces, entretenimiento, dulces, decoración, transporte y productos para mascotas. Los resultados muestran que no existe una sola forma de celebrar y que los comerciantes pueden responder a públicos con necesidades y presupuestos diferentes”" señaló Eugenia Zarama, vocera de FENALCO Bogotá.

Caja con dulces de Halloween Foto: Freepik

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De acuerdo con cifras oficiales del gremio, quienes opten por planes nocturnos podrían gastar entre $150.000 y $350.000 por persona, entre disfraz, entradas, bebidas y transporte. A comparación de quienes optan por quedarse en casa, cuya inversión se encuentra entre los $50.000 y $100.000 entre dulces,chocolates y decoración. Los sondeos realizados por el gremio, demostraron a su vez oportunidades para el comercio en el segmento de mascotas, pues una de cada cuatro será disfrazada durante esta festividad.

Finalmente, FENALCO recomendó a los consumidores comparar precios y opciones antes de comprar, adquirir bebidas alcohólicas únicamente en los establecimientos autorizados y planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, hizo un llamado a prestar especial atención a la seguridad de los menores de edad y las mascotas durante las actividades programadas en calles, barrios y centros comerciales.