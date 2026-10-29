En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ciudadanos gastan hasta $350.000 durante Halloween en Bogotá, según cifras de Fenalco

Ciudadanos gastan hasta $350.000 durante Halloween en Bogotá, según cifras de Fenalco

De acuerdo con cifras oficiales del gremio, quienes opten por planes nocturnos podrían gastar entre $150.000 y $350.000 por persona, entre disfraz, entradas, bebidas y transporte.

Halloween en Bogotá
Halloween en Bogotá.
Foto: Suministrada
Por: María Palomo
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Este jueves, 29 de octubre, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO), en compañía de diferentes entidades distritales, realizaron un recorrido por la Zona T de Bogotá, para compartir información y recomendaciones de seguridad con los establecimientos comerciales. Fortaleciendo el acompañamiento institucional durante la celebración de Halloween, una de las temporadas de mayor afluencia comercial en el segundo semestre del año.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

"Halloween representa una oportunidad para el comercio porque activa diferentes categorías de consumo: disfraces, entretenimiento, dulces, decoración, transporte y productos para mascotas. Los resultados muestran que no existe una sola forma de celebrar y que los comerciantes pueden responder a públicos con necesidades y presupuestos diferentes”" señaló Eugenia Zarama, vocera de FENALCO Bogotá.

Caja con dulces de Halloween
Caja con dulces de Halloween
Foto: Freepik

Últimas noticias

Judicializado recluso por feminicidio de su pareja en la cárcel La Modelo
Bogotá

Feminicidio en La Modelo: recluso aceptó haber asesinado a su pareja durante una visita en la cárcel

Motos en Colombia.
Bogotá

¿Por qué restringen las motos en Bogotá por Halloween? Motociclistas cuestionan la medida

Publicidad

De acuerdo con cifras oficiales del gremio, quienes opten por planes nocturnos podrían gastar entre $150.000 y $350.000 por persona, entre disfraz, entradas, bebidas y transporte. A comparación de quienes optan por quedarse en casa, cuya inversión se encuentra entre los $50.000 y $100.000 entre dulces,chocolates y decoración. Los sondeos realizados por el gremio, demostraron a su vez oportunidades para el comercio en el segmento de mascotas, pues una de cada cuatro será disfrazada durante esta festividad.

Finalmente, FENALCO recomendó a los consumidores comparar precios y opciones antes de comprar, adquirir bebidas alcohólicas únicamente en los establecimientos autorizados y planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, hizo un llamado a prestar especial atención a la seguridad de los menores de edad y las mascotas durante las actividades programadas en calles, barrios y centros comerciales.

Relacionados

Halloween

Fenalco

Publicidad

Publicidad

Publicidad