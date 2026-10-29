¿Por qué restringen las motos en Bogotá por Halloween? Motociclistas cuestionan la medida

La Alcaldía de Bogotá estableció restricciones temporales para la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween, con el propósito de reducir los riesgos de accidentalidad y prevenir alteraciones de la convivencia. Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos entre representantes del gremio motero, quienes consideran que las medidas afectan a trabajadores que dependen de estos vehículos para movilizarse y obtener sus ingresos.

En entrevista en Mañanas Blu, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que las disposiciones responden a los riesgos registrados durante celebraciones anteriores. Las medidas incluyen la prohibición de circular con parrillero y la restricción del tránsito de motocicletas por 19 vías específicas de la capital.

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“En esencia, el día 31 de octubre es un día en el que los niños están en las calles y no están a las 3 de la tarde, están hasta la noche con sus padres”, afirmó el funcionario, al advertir sobre los peligros asociados con comportamientos agresivos, el incumplimiento de las normas de tránsito y el consumo de alcohol.

Restrepo también recordó que en años anteriores se han presentado accidentes y hechos violentos durante las caravanas de motociclistas. Como antecedente, mencionó el homicidio de una persona en 2024, en inmediaciones de la avenida Caracas con calle 26.



“Las motos mal usadas, las motos usadas bajo efectos de sustancias, las motos usadas sin tener en cuenta el código de tránsito, se convierten en sí mismas en un arma contra los demás ciudadanos y contra quienes las manejan”, sostuvo.

Uno de cada cuatro hogares tiene moto en Colombia Foto: Royal Enfield Press

El secretario indicó que los controles estarán a cargo de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Movilidad y los agentes de tránsito, con apoyo del Ejército en puestos de control. Durante la entrevista también se señaló que incumplir la restricción puede ocasionar una multa de hasta $633.200 y la inmovilización del vehículo.

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¿Qué dicen los motociclistas sobre las restricciones?

Miguel Forero, líder motero de la organización Motocultura, cuestionó el alcance de las medidas y pidió que se busquen alternativas mediante el diálogo con las autoridades. Aunque aclaró que no está de acuerdo con las caravanas de Halloween que generan desórdenes, insistió en que las restricciones perjudican a personas que utilizan sus motocicletas para trabajar.

“Nosotros peleamos es porque mucha de la gente que hoy en día tiene moto, el 80%, es trabajadora”, manifestó Forero, quien se refirió especialmente a quienes dependen de actividades informales, como los domicilios, para sostener a sus familias.

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El representante reconoció que algunos conductores cometen imprudencias y que es necesario fortalecer la seguridad vial. No obstante, cuestionó que se generalice la responsabilidad por los accidentes y pidió revisar las circunstancias de cada siniestro.

“Nosotros no podemos seguir en la percepción que prohibir de esta manera y estigmatizar gremios o colectivos es la solución para evitar lo que está pasando en la ciudad”, expresó.

Forero también solicitó a la Administración distrital abrir espacios de concertación y considerar a las mujeres cabeza de hogar que dependen de estos vehículos para sus desplazamientos laborales.

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“Todo se basa en un diálogo y en una sana convivencia”, concluyó.

De esta manera, mientras el Distrito defiende las restricciones como una herramienta para prevenir accidentes y hechos de violencia durante Halloween, los representantes de Motocultura insisten en que se necesitan soluciones que permitan controlar los comportamientos peligrosos sin afectar a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte y sustento económico.