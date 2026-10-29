Luego de megaoperativo en Bogotá, así fue el retiro de cambuches y toneladas de residuos

La intervención en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, continúa después de un megaoperativo de seguridad liderado por el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. Esta vez, más de 100 funcionarios del Distrito y miembros de la Fuerza Pública llegaron al sector para desmontar 42 cambuches, retirar cerca de 30 toneladas de residuos y recuperar alrededor de 1.400 metros cuadrados de espacio público.

La jornada se realizó durante tres horas y estuvo liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, con el acompañamiento de la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Aguas de Bogotá, Promoambiental y la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Durante la intervención, los equipos de trabajo desmontaron 42 cambuches, ocupados en su mayoría por habitantes de calle. Además, retiraron cerca de 30 toneladas de residuos y elementos acumulados en las calles, entre ellos muebles, camas, sombrillas y carros de mercado.

Retiro de cambuches en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Con estas labores, las autoridades lograron recuperar aproximadamente 1.400 metros cuadrados de espacio público, distribuidos en siete cuadras de San Bernardo, una zona en la que las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y convivencia.



Pero las acciones no se limitaron a recoger residuos y retirar las estructuras improvisadas. Durante la jornada también se realizaron recorridos de vigilancia y prevención. Uniformados de la Policía hicieron registros a las personas que se encontraban en el sector, como parte de las medidas para prevenir la presencia de armas cortopunzantes y el consumo de sustancias psicoactivas.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Esta intervención se llevó a cabo después de la Operación Kratos, un megaoperativo de seguridad que incluyó 114 allanamientos en diferentes sectores de Bogotá y que, según el balance entregado, dejó 172 personas capturadas.

Retiro de cambuches en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

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De esta manera, el Distrito mantiene las acciones en San Bernardo con el propósito de recuperar el espacio público, retirar los residuos acumulados y fortalecer la seguridad en este sector del centro de la capital.