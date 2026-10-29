“Operativo contra bandas en Bogotá no será el último, es el primero de muchos”: alcalde Galán

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un balance detallado en diálogo con Mañanas Blu sobre los recientes macrooperativos de seguridad ejecutados en la capital del país, así como de los compromisos estratégicos en infraestructura y desarrollo social alcanzados tras un extenso consejo de seguridad y de gobierno con el Ejecutivo Nacional.

Galán confirmó que la intervención desplegada conjuntamente entre la Alcaldía, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Brigada 13 del Ejército es solo el comienzo de una ofensiva sostenida contra el crimen organizado en la ciudad.

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"Esta operación que se hizo no es la última, solamente es la primera de muchas que se van a hacer en coordinación y que vamos a estar revisando periódicamente con el presidente", enfatizó el mandatario capitalino.

Un golpe coordinado a diez estructuras criminales en las localidades

Según explicó el mandatario, esta gran intervención de seguridad se venía planificando minuciosamente desde hace más de un mes y medio a partir de una llamada del presidente de la República. El despliegue de fuerza abarcó más de 10 localidades de la ciudad y dejó como saldo la realización de 117 allanamientos, la captura de 104 personas por orden judicial previa y más de 60 detenciones en flagrancia por delitos como porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.



Megaoperativo Bogotá Foto: suministrada

Al respecto, Galán detalló el proceso de articulación institucional: "El presidente hace más de un mes y medio me llamó para decirme: 'Alcalde, trabajemos conjuntamente en una operación priorizando algunas bandas delincuenciales', y puso, digamos, a disposición de la alcaldía el trabajo conjunto con la Policía Nacional y eso fue una planeación, creo que muy exitosa, donde trabajamos con Fiscalía, donde esas 10 bandas fueron identificadas".

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Las bandas desmanteladas: desde extorsión hasta desmembramientos

El alcalde reveló la identidad y el accionar de varias de las organizaciones delictivas desarticuladas en la capital: 'Los Ingenieros': Organización criminal que delinquía en la localidad de Usme, donde se ejecutaron siete órdenes de captura. Galán la calificó como una banda "muy sanguinaria", recordando episodios de extrema violencia como la amputación de la mano a una mujer.

Se dedicaban a la invasión y loteo ilegal de predios para extorsionar y desplazar a familias vulnerables, además de cometer homicidios, secuestros y tráfico de armas y drogas. 'Los Satanás': Se logró desarticular una de sus facciones operativas en la localidad de Bosa mediante la captura de su cabecilla, alias 'Nesley', y la ejecución de seis órdenes de captura. Operaban mediante extorsiones intimidadoras grabadas en video con panfletos.

Megaoperativo Bogotá Foto: suministrada

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Bfor: Red responsable de múltiples homicidios, concierto para delinquir y microtráfico en la localidad de Los Mártires, con 21 capturas efectivas. Entre los detenidos destacan su cabecilla alias 'Jimmy' y alias 'Milo', señalado de lanzar una granada en el barrio Santa Fe en enero pasado.

'El Mesa': Ficción local de la organización originaria de Antioquia liderada por alias 'El Montañero' (Gustavo Adolfo Pérez). Delinquía principalmente en la localidad de Rafael Uribe Uribe y se le hicieron efectivas 24 capturas por orden judicial.

Frente a la presencia de ciudadanos extranjeros en estas estructuras delictivas, Galán reconoció que varios de los capturados son migrantes venezolanos y fue enfático sobre la postura de la ciudad: "Aquellos que se involucren en actividades criminales, pues no deberían estar en Colombia".

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En cuanto al futuro judicial de los capturados, Galán confió en que los 104 detenidos por orden judicial no salgan en libertad, dado el sólido material probatorio recaudado por la Fiscalía. Asimismo, anunció que para suplir el déficit de pie de fuerza policial —evidenciado en casos como el de la localidad de Suba, que cuenta con una sola estación para una población similar a la de Barranquilla (que tiene siete estaciones)— se reforzará la vigilancia con la adquisición de drones de alta tecnología.

Respecto al rol de las Fuerzas Militares, aclaró que el Ejército mantendrá el control en los corredores de borde en Usme y Sumapaz (a través del Plan Ezequiel) y la protección de infraestructura crítica o labores del Gaula, pero descartó reemplazar a la policía en el patrullaje urbano cotidiano: "Tener al ejército reemplazando a la policía no es el camino. El camino es, como lo viene haciendo y lo viene haciendo de manera efectiva, apoyando a la policía, respaldándola".

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Escuche aquí la entrevista: