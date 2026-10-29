Nuevo caso de feminicidio en Bogotá: mujer fue asesinada con arma blanca por su expareja en Bosa

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres se registró en el sur de Bogotá. Yuly Yaneth Avilés, de 37 años, fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental en el barrio El Anhelo, en la localidad de Bosa, luego de salir de su trabajo.

La mujer, que era madre de tres hijas, recibió múltiples heridas con arma blanca y falleció minutos después de ser trasladada a un centro médico.

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De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la Noche, el señalado agresor habría esperado a la víctima cuando terminaba su jornada laboral. Ávila trabajaba regulando el tráfico con la empresa Metro y, cuando estaba cerca de su vivienda, fue abordada por el hombre.

En ese momento, se habría presentado una discusión que terminó en una agresión con arma blanca. Según el testimonio entregado por un familiar de la víctima a Blu Radio, el ataque quedó registrado en un video que permitiría evidenciar la violencia ejercida contra la mujer.



Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

“En el video se ve evidenciado de que él la agredió, le dio más o menos siete puñaladas, una en el lado del pulmón, uno en el tórax, uno en la parte de arriba del cuello y varias en la espalda”, relató el familiar de la mujer.

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Víctima de feminicidio en Bosa ya había sido agredida

Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es que, según el relato de sus familiares, la mujer ya habría sufrido una agresión anterior por parte de su expareja sentimental.

El familiar explicó que la relación había terminado apenas siete días antes del ataque. La pareja llevaba aproximadamente tres meses de relación y, según lo indicado durante la entrevista, no tenían hijos en común.

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Además, la víctima habría buscado refugio en la vivienda de un familiar debido a la situación de violencia que enfrentaba. De acuerdo con el testimonio, Ávila estuvo allí cerca de una semana acompañada de sus hijas, mientras intentaba mantenerse alejada de su expareja.

Tras la agresión, Avilés fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció minutos después.

Según la información entregada durante el reporte de El Ojo de la Noche, el señalado responsable habría escapado del lugar y algunas versiones apuntaban a que se dirigió a la vivienda de sus familiares.

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Uniformados de la Policía que conocieron el caso llegaron al sector de El Anhelo, en Bosa, pero no encontraron al hombre en ese punto. De acuerdo con el reporte radial, las autoridades adelantaban su búsqueda en diferentes sectores de Bogotá.

Mientras avanzan las labores para dar con su paradero, los familiares de Yuliyanet Ávila piden que el crimen no quede en la impunidad y que el presunto agresor sea capturado para que responda ante la justicia.