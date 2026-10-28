De La Espriella advierte a venezolanos: “Los que estén delinquiendo los vamos a deportar”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que los ciudadanos venezolanos en condición de irregularidad que tengan antecedentes judiciales o se encuentren cometiendo delitos en Bogotá serán deportados de inmediato. La instrucción fue dada directamente a la Dirección de Migración Colombia al término de un Consejo de Seguridad conjunto con el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, orientado a coordinar nuevas acciones de control institucional en la ciudad.

Según lo informado tras el balance de la reunión de seguridad, el Gobierno Nacional fortalecerá de manera diaria el trabajo articulado entre la administración central y el Distrito para abordar la situación migratoria en el marco de la legislación vigente.

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Durante su intervención oficial, el mandatario nacional enfatizó que no habrá margen de espera para la aplicación de medidas sancionatorias a quienes incurran en contravenciones legales estando en el país sin la documentación requerida.

"Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley. Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia", afirmó el presidente De La Espriella.



¿Qué medidas se adoptarán en Bogotá para controlar la migración irregular?

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro institucional entre la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá, las autoridades enfocarán los esfuerzos de control en la identificación de personas que registren anotaciones judiciales en las bases de datos de los organismos de seguridad.



Asimismo, se dio a conocer que las acciones operativas se ejecutarán mediante un trabajo coordinado entre la fuerza pública distrital y los inspectores migratorios, garantizando la aplicación de los procedimientos administrativos de expulsión y deportación estipulados en la normativa colombiana vigente.