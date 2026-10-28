Halloween en Chapinero tendrá controles especiales en zonas de rumba y alta afluencia

Chapinero será una de las localidades con especial presencia de las autoridades durante las celebraciones de Halloween en Bogotá, debido a la alta afluencia de personas que se espera en sus bares, discotecas, restaurantes y diferentes zonas de actividad nocturna.

El plan distrital comenzará este jueves 29 de octubre y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre, con controles y patrullajes reforzados durante las noches y madrugadas. Además de Chapinero, las autoridades priorizarán sectores de Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito y Kennedy.

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En el caso particular de Chapinero, la alcaldía local anunció recorridos de inspección, vigilancia y control en sectores de mayor afluencia, acompañamiento en las zonas de rumba y acciones para facilitar la movilidad.

La estrategia busca prevenir riñas, situaciones que afecten la convivencia y problemas de movilidad durante una de las fechas de mayor actividad nocturna del año. Por lo cual, más de 400 funcionarios y colaboradores participarán en las acciones de seguridad y convivencia junto con la Policía, las alcaldías locales y otras entidades.



Controles a dulces, alimentos y licor en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud también intensificó las inspecciones a establecimientos que comercializan alimentos, dulces, bebidas alcohólicas y otros productos utilizados durante Halloween.

Hasta el momento se han realizado 140 operativos en cerca de 500 establecimientos, en los que fueron inspeccionados más de 21.000 kilos de alimentos. De los cuales fueron destruidos 250 kilos de dulces y chocolates que presentaban alteraciones o problemas en su rotulado, además de 180 litros de bebidas no alcohólicas y 130 litros de licor.

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Recomendaciones para los disfraces y la celebración

Para quienes saldrán con niños a pedir dulces, la recomendación es revisar que los productos estén empacados de fábrica, tengan sus sellos originales, no estén vencidos y no presenten cambios de color, humedad, olores o texturas extrañas.

Además piden que los menores permanezcan acompañados durante los recorridos y, especialmente en lugares concurridos, así como establecer previamente un punto de encuentro.

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Las autoridades también aconsejan evitar máscaras que dificulten la visibilidad o la respiración de los niños y accesorios con puntas que puedan causar lesiones. Y de utilizar maquillaje, este debe indicar claramente el fabricante, los ingredientes, el lote y la fecha de vencimiento, antes de aplicarlo en el rostro, y de lo posible hacer una pequeña prueba en el antebrazo para descartar reacciones.

A su vez indican que si van a utilizar lentes de contacto de colores, estos deben adquirirse únicamente en establecimientos autorizados y contar con registro sanitario. Además, no deben prestarse ni intercambiarse debido al riesgo de infecciones y lesiones oculares.

Para los adultos que participarán en fiestas y eventos, las autoridades recomiendan revisar los sellos, tapas, etiquetas y bandas de seguridad de las bebidas alcohólicas antes de consumirlas. Y pedir medios de transporte autorizados para regresar a casa, compartir el recorrido con una persona de confianza y no conducir después de consumir alcohol.

