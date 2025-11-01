Las mascotas también viven el Halloween: estos son los disfraces más populares

El fenómeno de incluir a las mascotas en cada celebración sigue creciendo en Colombia. El vínculo es innegable: el 67% de los hogares del país tiene al menos un animal de compañía, por lo que resulta natural querer verlos participar en la fiesta más esperada del año: Halloween.

Este 2025, la tendencia se ha consolidado tanto que ya tiene nombre propio: Petween. Y no es una moda pasajera. De acuerdo con cifras de Mercado Libre, una de las plataformas líderes en comercio electrónico, la búsqueda de disfraces para mascotas ha alcanzado un auge notable, reflejando el interés de los colombianos por incluir a sus perros y gatos en la diversión.

Durante septiembre y octubre de 2025, la categoría de disfraces para mascotas en Mercado Libre superó las 6.300 búsquedas. Lo más sorprendente es que esta categoría representa el 80% del total de búsquedas relacionadas con Halloween en la plataforma. Esto demuestra que, más allá de los disfraces para adultos o niños, son los peludos quienes se están robando toda la atención.

Los dueños de mascotas deben garantizar un comportamiento conforme a la ley por parte de sus animales. Foto: Unsplash

Disfraces de mascotas más buscados en Halloween 2025

La moda de este año combina ternura y un toque de terror ligero, inspirándose en la cultura pop. Si pensaba que su perro o gato pasaría desapercibido este Halloween, se equivoca. La gente está apostando por la creatividad y el humor para vestir a sus compañeros de cuatro patas.

Según los datos de Mercado Libre, los disfraces más populares son:



Chucky: el clásico del cine de terror domina las búsquedas con distintas versiones.

el clásico del cine de terror domina las búsquedas con distintas versiones. Vaquero o jinete : una opción divertida que nunca pasa de moda.

: una opción divertida que nunca pasa de moda. Melena de león: un favorito para perros y gatos que buscan un aire majestuoso.

Además, las prendas prácticas como los buzos con capucha se mantienen entre las más compradas, ideales para enfrentar el clima fresco de octubre.



Ciudades de Colombia donde más se celebra el Petween 2025

El movimiento Petween se siente con más fuerza en las grandes ciudades, donde la cultura pet está más consolidada. Bogotá lidera con el 60% del total de búsquedas de disfraces, seguida por Medellín con el 12% y Cali con el 6%.

Para impulsar esta tendencia, Mercado Libre anunció descuentos de hasta el 30% en disfraces y accesorios temáticos, con entregas rápidas entre 24 y 48 horas. Así, la plataforma garantiza que ningún perro o gato se quede sin su atuendo para celebrar el Petween 2025.

Este Halloween, prepare la cámara y déjese contagiar por la fiebre pet. Los disfraces no solo son un motivo de diversión, también una muestra del amor y la conexión que cada vez más colombianos comparten con sus mascotas. Porque en esta temporada, ellos son los verdaderos protagonistas.