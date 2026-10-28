Metro de Bogotá alcanza el 83,73 %de avance: así van las obras de la Línea 1

La línea 1 del Metro de Bogotá ya supera el 83 % del avance y cada vez está más cerca de convertirse en una realidad para la ciudad. Según el balance presentado por la Empresa Metro de Bogotá, con corte al 30 de septiembre de 2026, el proyecto registra un avance del 83,73 %. Mientras continúan las obras en distintos puntos de la capital, también avanzan las pruebas de los trenes, la construcción de las estaciones y la adecuación de los espacios que harán parte de este nuevo sistema de transporte.

Después de décadas de espera, la construcción del metro muestra avances en sus principales frentes de trabajo. De acuerdo con el informe de la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto tiene cerca de 24 kilómetros de extensión y ya completó buena parte de las obras necesarias para poner en funcionamiento la primera línea.

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Uno de los puntos más adelantados es el patio taller de Bosa, donde se guardarán y prepararán los trenes para su operación. Este espacio registra un avance del 95,10%. Por su parte, el viaducto, la estructura elevada por donde circularán los trenes, alcanza el 93,02 %, con 18.836 metros construidos.

Sin embargo, todavía quedan trabajos importantes por completar. Las estaciones y sus edificios de acceso registran un avance del 49,26 % mientras que las obras de la malla vial y el espacio público llegan a 18,75 %. Los sistemas y equipos necesarios para el funcionamiento del metro, por su parte, presentan un avance del 43,49 %.



A estos resultados se suman las obras complementarias que ayudarán a mejorar la movilidad en diferentes sectores de Bogotá. Entre ellos los dos puentes vehiculares de la avenida Primera de Mayo con carrera 68, el intercambiador vial de la calle 72 y el paso a desnivel de la avenida Caracas con calle 13. En conjunto, estas estructuras registran un avance del 99,36 %.

Otro de los aspectos clave es la llegada de los trenes. Según el balance, 21 unidades ya se encuentran en el patio taller y el viaducto realizando pruebas. La flota completa estará conformada por 30 trenes y la meta es terminar su fabricación y embarque desde China antes de finalizar 2026. El componente de trenes fabricados registra un avance del 95,96 % Estas pruebas son necesarias para preparar los vehículos antes de que empiecen a prestar el servicio comercial, previsto para marzo de 2028.

Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy // Foto: Alcaldía de Bogotá

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Pero el proyecto no solo avanza en cemento, estructuras y trenes. La Empresa Metro también desarrolla actividades para que los ciudadanos conozcan el sistema y se familiaricen con su funcionamiento. A través de la estrategia Bogota Modo Metro, más de 40.000 personas han visitado el Vagón Escuela, mientras que ,más de 28.000 han participado en las jornadas pedagógicas Recorriendo Nuestro Metro. Además cerca de 7.000 personas han asistido a 298 talleres sobre movilidad sostenible.

A estas iniciativas se suman las visitas de más de 3.000 integrantes de la comunidad académica a los frentes de obra y las actividades realizadas en eventos como Rock al Parque, SOFA y Vallenato al Parque. También se desarrollaron 3.108 actividades mediante la estrategia Meto te acompaña, que busca acercar la oferta institucional del Distrito a las comunidades ubicadas alrededor del proyecto.

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La apuesta de la ciudad también contempla transformar los barrios cercanos al sistema. Para ello, la estrategia Ondas Metropolitanas busca orientar el desarrollo urbano de estas zonas con mejores andenes, parques, ciclovías, servicios y nuevos espacios para vivir.

Mientras continúan los trabajos de la primera línea, Bogotá también proyecta ampliar su red de metro con la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100 y el desarrollo de las líneas 2, 3 y 4.

Por ahora, el principal reto es terminar las obras pendientes, completar la flota de trenes y avanzar en las pruebas necesarias para cumplir con la fecha prevista de inicio de la operación comercial en marzo de 2028.

