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Tres hombres fueron capturados en el barrio Alhambra en Bogotá tras intentar huir con licor robado

Los capturados intentaron escapar después de hurtar botellas avaluadas en más de un millón de pesos en un local del barrio Alhambra.

Tres hombres fueron capturados en el barrio Alhambra en Bogotá tras intentar huir con licor robado.
Tres hombres fueron capturados en el barrio Alhambra en Bogotá tras intentar huir con licor robado. Suministrada.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Tres hombres fueron capturados en la localidad de Suba, señalados de haber robado varias botellas de licor de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Alhambra y posteriormente intentar escapar del lugar.

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Según informó la Policía, el procedimiento comenzó después de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre el hurto que estaba ocurriendo dentro del establecimiento, lo que permitió la llegada de patrullas de vigilancia al sector.

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El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Sávera, comandante de la Policía de Suba, explicó que, cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a los tres hombres, “dos de ellos venezolanos”, cometiendo el robo.

Al notar la presencia de los policías, los sospechosos emprendieron la huida y trataron de alejarse del sector utilizando un puente peatonal. Sin embargo, las patrullas iniciaron la persecución y lograron interceptarlos poco después.

“Al ver nuestra patrulla, los ciudadanos intentan huir del lugar, pero más adelante son capturados”, agregó el comandante de Policía de Suba.

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Durante el procedimiento fueron recuperadas varias botellas de licor que, según las autoridades, están avaluadas en más de un millón de pesos.

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Los tres hombres fueron capturados por los presuntos delitos de hurto y daño en bienes del Estado y quedaron a disposición de las autoridades, junto con los elementos recuperados.

La Policía indicó que la información entregada por la comunidad fue clave para la reacción de las patrullas y reiteró el llamado a reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

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