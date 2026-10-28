¿Cuándo estará listo el puente de la 112 con Novena en Bogotá?, esto dice el IDU

El puente peatonal de la calle 112 con carrera Novena comienza a mostrar avances importantes. Al 19 de octubre, la obra alcanzaba un 72,09 % de ejecución, con el mástil ya construido y las primeras secciones de la plataforma instaladas sobre la carrera Novena. Después de varios años de retrasos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) espera conectar los dos costados de la vía entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de este año.

Uno de los avances más importantes es el montaje de la estructura por donde pasarán los peatones. Según el IDU, ya fueron instaladas dos secciones de la plataforma sobre la calzada occidental de la carrera Novena, en sentido norte-sur. Estas piezas miden aproximadamente 22 metros en conjunto y pesan 18 toneladas. Su instalación marca el comienzo del montaje de la estructura que permitirá cruzar de occidente a oriente.

Construcción del puente de la 112 con Novena en Bogotá. Foto Alcaldía de Bogotá.

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También está terminado el mástil que sostendrá el puente. Esta estructura mide cerca de 22 metros de altura y está acompañada por cuatro tensores que ayudan a soportar la plataforma. Al mismo tiempo, la fabricación de las demás piezas metálicas continúa en el taller y ya supera el 82 % de avance.

La obra tendrá una longitud total de 226 metros, incluidas las rampas, y un ancho de tres metros. De acuerdo con el IDU, beneficiará a más de 76.000 personas en la localidad de Usaquén y facilitará el paso de los peatones, incluidas las personas con movilidad reducida.



Aunque hoy los trabajos avanzan, el proyecto ha tenido una historia larga y complicada. Todo comenzó en 2009, a partir de una acción popular relacionada con las condiciones de accesibilidad en este sector. En 2020, la anterior administración contrató la obra y se esperaba que estuviera terminada en 2021. Sin embargo, el contratista no cumplió con los plazos y, en 2022, cedió el contrato a otra empresa que tampoco logró sacar adelante los trabajos. En 2023, la Administración tuvo que tomar posesión del contrato.

Con la llegada de la actual administración, en 2024 se retomó el contrato y en 2026 se reactivó la construcción. Para continuar, además, fue necesario revisar parte de lo que había hecho el contratista anterior. Las pruebas determinaron que los pilotes construidos en el costado oriental no tenían la capacidad necesaria para sostener el puente, por lo que no pudieron utilizarse y hubo que modificar la cimentación.

Construcción del puente de la 112 con Novena en Bogotá. Foto Alcaldía de Bogotá.

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A esto se sumaron ajustes en el diseño para cumplir con las condiciones de accesibilidad, entre ellos la ampliación del ancho útil de la plataforma, que pasó de 2,4 a tres metros.

Ahora, con más del 70 % de avance, la prioridad es completar el montaje y conectar ambos costados de la carrera Novena. El director del IDU, Orlando Molano, señaló que la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es terminar la obra lo antes posible. La entidad espera cumplir la meta de conexión a finales de noviembre o comienzos de diciembre, mientras que el próximo año el puente deberá convertirse en una realidad para los peatones de este sector de Bogotá.