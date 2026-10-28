De La Espriella encaró a alias ‘Mailo’ tras operativo en Bogotá: "¿Vas a tirar línea aquí?, payaso"

Durante la madrugada de este miércoles, el presidente Abelardo De La Espriella acompañó a las autoridades en la Operación Kratos, un despliegue contra estructuras delincuenciales en Bogotá. El operativo contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía, con intervenciones en ocho localidades.

La operación tuvo lugar en Usme y dejó un balance de 172 capturados, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y tres granadas incautadas. Durante el procedimiento, De La Espriella protagonizó una confrontación verbal con alias 'Mailo', señalado de participar en varios hechos violentos en la capital.

Publicidad

¿Qué le dijo De La Espriella a alias 'Mailo'?

Durante el encuentro, el presidente cuestionó a alias 'Mailo' por el ataque con granada ocurrido el pasado 22 de enero, en el que murió un vendedor ambulante que llevaba alrededor de 20 años trabajando en ese sector.



"Este bandido fue el que lanzó una granada", afirmó De La Espriella antes de referirse a la víctima como "un señor humilde" que trabajaba en ese lugar desde hacía dos décadas.

El mandatario también le reclamó al señalado por su actitud durante el procedimiento. "Machito, para cortarle la mano a una pobre mujer, para hacer fechorías, matar gente indefensa y ni siquiera tienes el valor de dar la cara y levantar la cara, cobarde", le dijo.

Publicidad

Además, lo acusó directamente de asesinato. "Tú lo que eres un asesino miserable. Vas a ver lo duro que muerde el tigre", afirmó. "Vas a venir a tirar línea aquí, payaso", agregó el primer mandatario.

#Atención El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que, tras los operativos en más de ocho localidades de Bogotá, se registraron 172 capturas, 114 allanamientos, la incautación de 11 armas y tres granadas, así como de más de 4.000 gramos de droga entre marihuana y cocaína.… pic.twitter.com/7MvTXFDEFG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 28, 2026

Publicidad

De La Espriella también le advirtió a alias 'Mailo' que tendría que responder ante la justicia y aseguró que, una vez judicializado, sería enviado a una cárcel de máxima seguridad. "Se te van a ir más de 40 años por asesino", le advirtió el presidente.

"¿Tú crees que aquí es con juego? ¿Tú crees que este gobierno es jugando? Vamos a ver lo que te viene", añadió el mandatario durante el intercambio. También le dijo: "La risita se te va a convertir en llanto", antes de reiterar que sería trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad.

¿De qué delitos señalan a alias 'Mailo'?

Publicidad

De acuerdo con las declaraciones entregadas durante el operativo, alias 'Mailo' sería señalado de liderar una estructura delincuencial en la localidad de Usme. Las autoridades lo relacionan con homicidio, concierto para delinquir, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado.

También se le atribuye presuntamente la participación en el ataque con granada del 22 de enero, que dejó un vendedor ambulante muerto. Según los señalamientos expuestos durante el procedimiento, la estructura habría intimidado a habitantes con disparos y cobros extorsivos para permitirles permanecer en sus viviendas.

Publicidad

El presidente afirmó, además, que la organización estaría vinculada con la promoción de un paro armado. No obstante, la responsabilidad penal de alias 'Mailo' por estos hechos deberá establecerse en el proceso judicial.

Según el balance oficial, la Operación Kratos dejó la incautación de 72 cartuchos, 34 celulares, tres proveedores, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y 10,1 millones de pesos en efectivo. También se incautó una motocicleta y se recuperó otra.