Motociclista murió tras ser golpeada por un camión que se dirigía hacia Cota: buscan al responsable

Una motociclista falleció en un accidente de tránsito en el sector conocido como La Conejera, en Bogotá, luego de que, al parecer, un camión la golpeara cuando se desplazaba hacia Cota. El hecho se presentó sobre las 11 de la noche del martes 27 de octubre.

De acuerdo con la información revelada por Edward Porras en 'Ojo de la Noche', algunos testigos señalaron que el vehículo de carga habría golpeado a la motociclista, quien cayó sobre la vía y falleció en el lugar. Tras el accidente, las autoridades de tránsito y criminalística llegaron al sitio para adelantar los procedimientos correspondientes.

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Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de la mujer ni la del conductor involucrado, pero investigan cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe del accidente en La Conejera?

El siniestro se registró en horas de la noche, cuando la mujer se dirigía hacia Cota. Según la información conocida, el camión la habría golpeado y, tras la caída, la motociclista perdió la vida.

Las unidades de tránsito y criminalística realizaron la inspección en el lugar y comenzaron las verificaciones para identificar a la víctima y avanzar en la investigación sobre lo ocurrido.

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La información disponible hasta ahora no establece la identidad de la mujer ni entrega detalles sobre las características del camión.

¿Qué otros hechos reportó Edward Porras en Bogotá?

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Edward Porras también informó sobre un operativo de seguridad que comenzó durante la madrugada, bajo la dirección del presidente de la República. Unidades de la Policía, el Ejército y la Fiscalía se desplegaron en los sectores de San Bernardo y Santa Fe para realizar registros, inspeccionar establecimientos y verificar posibles actividades relacionadas con la venta de drogas. Se espera que las autoridades entreguen los resultados del procedimiento.

Además, reportó la recuperación de un camión cargado de mercancía que había sido hurtado en la calle Sexta. Las víctimas siguieron el vehículo hasta Fontibón, donde alertaron a un puesto de control de movilidad.

Los agentes detuvieron el camión, pero el hombre que lo conducía huyó al advertir que podía ser capturado. El vehículo fue recuperado y, según el reporte, saldría con destino a La Guajira.