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Megaland cambia de fecha y lugar en Bogotá: anuncian nueva sede y reprograman Los Tigres del Norte

Los ajustes responden a cambios en el calendario del fútbol colombiano y a medidas para proteger la grama del estadio, tras las recientes polémicas por su estado.

El Campín y Vive Claro.jpg
El Campín y Vive Claro //
Fotos: Alcaldía de Bogotá / AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Los conciertos programados para noviembre en Bogotá tendrán modificaciones en sus fechas y escenarios debido a ajustes en la agenda deportiva del estadio El Campín. Entre los espectáculos afectados están el Festival Megaland y la presentación de la agrupación mexicana Los Tigres del Norte, según informaron los organizadores y Sencia en comunicaciones enviadas a los medios de comunicación.

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El Festival Megaland, que inicialmente estaba previsto para el 20 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se realizará ahora el 19 de noviembre en el Vive Claro, en Bogotá. El cambio fue anunciado por Canal RCN, uno de los organizadores del evento, el martes 27 de octubre y posteriormente confirmado en medio de los ajustes a la programación de los escenarios de la ciudad.

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La nueva edición del festival reunirá a reconocidos artistas de la música urbana y popular, entre ellos Feid, Blessd, Farruko, Pipe Bueno, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton, Jessi Uribe y Aria Vega, entre otros.

Por su parte, los seguidores de Los Tigres del Norte deberán esperar hasta el próximo año para ver a la agrupación en la capital. El concierto, que estaba programado para el sábado 7 de noviembre en El Campín, fue aplazado para el sábado 6 de febrero de 2027, fecha en la que los intérpretes de canciones como ‘Contrabando y traición’ y ‘La banda del carro rojo’ llegarán al estadio.

¿Por qué cambiaron las fechas de los conciertos en Bogotá?

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De acuerdo con la información divulgada por Sencia, las modificaciones buscan facilitar el cumplimiento de los compromisos del fútbol profesional colombiano y reforzar las medidas de protección de la grama de El Campín.

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La entidad explicó que las decisiones se tomaron de manera coordinada con los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Los cambios también responden a las modificaciones acumuladas en la programación deportiva durante el segundo semestre del año. Esta situación ha reducido los intervalos disponibles entre los partidos de fútbol y las labores de montaje y desmontaje necesarias para realizar conciertos de gran formato.

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En ese contexto, Sencia anticipó que durante noviembre el estadio Nemesio Camacho recibirá los encuentros del fútbol profesional colombiano, conforme al calendario que definan las autoridades deportivas.

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