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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hay que tener control militar en el Sumapaz: De La Espriella tras consejo de seguridad en Bogotá

Hay que tener control militar en el Sumapaz: De La Espriella tras consejo de seguridad en Bogotá

El presidente manifestó que el alcalde Carlos Fernando Galán lleva dos años "solo" combatiendo a los criminales, haciendo referencia al Gobierno nacional anterior.

De La Espriella en consejo de seguridad en Bogotá.
De La Espriella en consejo de seguridad en Bogotá.
Foto: Presidencia - César Carrión
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella adelantó un consejo de seguridad en Bogotá. El mandatario hizo referencia a la operación que se desarrolló en la mañana en la ciudad y se refirió a la situación de seguridad en algunas zonas de la ciudad.

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“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo, peleando contra un Gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado, estamos más articulados que nunca y se ven los resultados”, dijo el mandatario.

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Entretanto, hizo referencia a los migrantes venezolanos que están en la ciudad.

“También vamos a fortalecer todos los días la coordinación de la nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley. Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”, señaló el mandatario.

Carlos Fernando Galán en consejo de seguridad en Bogotá.
Carlos Fernando Galán en consejo de seguridad en Bogotá.
Foto: Presidencia - César Carrión

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Además, se refirió a la situación regional y sus posibles incidencias en la capital.

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“Las amenazas de alcance regional, ustedes saben que Bogotá es una especie de laboratorio de toda Colombia, aquí confluye todo. Se duplica y se magnifica por las dimensiones de la ciudad, tenemos al Tren de Aragua, tenemos al ELN, tenemos el ‘Mesa’ y otros grupos como los de anoche”, dijo el mandatario.

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