Hay que tener control militar en el Sumapaz: De La Espriella tras consejo de seguridad en Bogotá

El presidente Abelardo De La Espriella adelantó un consejo de seguridad en Bogotá. El mandatario hizo referencia a la operación que se desarrolló en la mañana en la ciudad y se refirió a la situación de seguridad en algunas zonas de la ciudad.

“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo, peleando contra un Gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado, estamos más articulados que nunca y se ven los resultados”, dijo el mandatario.

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Entretanto, hizo referencia a los migrantes venezolanos que están en la ciudad.

“También vamos a fortalecer todos los días la coordinación de la nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley. Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”, señaló el mandatario.



Carlos Fernando Galán en consejo de seguridad en Bogotá. Foto: Presidencia - César Carrión

Además, se refirió a la situación regional y sus posibles incidencias en la capital.

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“Las amenazas de alcance regional, ustedes saben que Bogotá es una especie de laboratorio de toda Colombia, aquí confluye todo. Se duplica y se magnifica por las dimensiones de la ciudad, tenemos al Tren de Aragua, tenemos al ELN, tenemos el ‘Mesa’ y otros grupos como los de anoche”, dijo el mandatario.