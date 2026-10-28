Metro hasta la calle 100, estudios línea 4 y buses eléctricos: balance reunión Gobierno-Distrito

La extensión de la primera línea del metro de Bogotá hasta la calle 100, el avance de los estudios para la línea 4 y la posible incorporación de más de 2.400 buses eléctricos fueron algunos de los principales anuncios de la reunión entre el Gobierno nacional y la administración distrital.

Así lo explicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, durante una entrevista en Recap Blu, en la que destacó los acuerdos alcanzados para impulsar proyectos estratégicos de movilidad e infraestructura en la capital.

Publicidad

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el respaldo del Gobierno para avanzar en la ampliación de la primera línea del metro, que actualmente está proyectada hasta la calle 72. Según Cadena, el Distrito lleva cerca de tres años trabajando en la iniciativa para extenderla hasta la calle 100, una propuesta incluida en el Plan de Desarrollo de Bogotá que se busca viabilizar mediante una asociación público-privada (APP) de iniciativa privada. La funcionaria señaló que la intención es avanzar para dejar contratado el proyecto el próximo año, con el apoyo del Gobierno nacional a través de nuevas inversiones que faciliten su ejecución.

En materia de transporte sostenible, la secretaria destacó que durante la reunión se habló de incorporar más de 2.400 buses eléctricos nuevos para Bogotá. Esta propuesta ampliaría los esfuerzos de cofinanciación que permitieron la adquisición de 269 vehículos eléctricos mediante un acuerdo anterior entre la Nación y el Distrito. De acuerdo con Cadena, la financiación de una nueva flota permitiría fortalecer el sistema de transporte público y contribuiría a hacer viable la extensión del metro.



Otro de los anuncios estuvo relacionado con los estudios de la denominada línea 4 del metro, que, según explicó Cadena, corresponde a una fase posterior de ampliación del corredor de la primera línea. La proyección contempla llevar el trazado desde la calle 100 hasta la calle 245, como parte de la expansión futura del sistema.

“Lo que se acordó fue poder avanzar en los estudios para esa siguiente fase”, indicó la secretaria.



Sector salud

Entretanto, sobre la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios, para el cual ya existen recursos previstos por parte del Gobierno nacional, Cadena explicó que el Distrito busca avanzar con la participación de la Nación en las modificaciones necesarias para recuperar la torre central y otras edificaciones del complejo, con el propósito de devolverle su función de atención médica a la ciudad.

Publicidad

La funcionaria señaló que el proyecto debe responder a los cambios demográficos de Bogotá, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la necesidad de fortalecer los servicios dirigidos a los adultos mayores.

Hospital San Juan de Dios Foto: Presidencia

Finalmente, Cadena destacó la disposición de ambas administraciones para mantener una agenda conjunta que no se limite a la movilidad, sino que incluya también iniciativas sociales y de desarrollo económico. En ese contexto, reiteró que la reprogramación de los recursos nacionales no pone en riesgo el avance de la primera línea del metro ni las obras de la calle 13, pues responde a acuerdos financieros establecidos previamente.