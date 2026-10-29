Hoy jueves 29 de octubre: Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis

Este jueves 29 de octubre de 2026, en Bogotá, la medida de pico y placa aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción tendrá vigencia entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m. según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Durante este día, es importante que los conductores se ajusten a las restricciones para evitar sanciones monetarias y facilitar la movilidad en la ciudad capitalina.

Pico y placa en Bogotá este jueves

En Bogotá, hoy no circulan los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta restricción estará vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y cubre toda el área urbana, buscando aliviar el tráfico denso habitual en la ciudad. Este jueves, los taxis también tienen restricciones y no podrán circular las placas que terminen en 3 y 4 en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.. Esta medida es parte de los esfuerzos del gobierno local para mejorar la calidad del aire y reducir la congestión en las calles de Bogotá.

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Sanciones por incumplimiento

Quienes no respeten la medida de pico y placa en Bogotá este jueves se enfrentan a sanciones económicas. Aunque no se especifica el monto exacto en las fuentes consultadas, las consecuencias pueden incluir la inmovilización del vehículo. Se recomienda a los conductores verificar en tiempo real los avisos de la Secretaría de Movilidad para asegurarse de cumplir con la normativa y evitar incurrir en multas adicionales.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Este jueves en Bogotá, los conductores cuyos vehículos tienen placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 deben considerar alternativas como el uso del transporte público o servicios de movilidad compartida. Además, los vehículos eléctricos y el sistema de bicicletas públicas no están sujetos al pico y placa. Las aplicaciones móviles y sitios web permiten seguir el tráfico en tiempo real, lo cual es útil para planificar rutas y evitar contratiempos durante esta jornada.

Mañana viernes, las placas que enfrentarán restricciones serán anunciadas prontamente. Se invita a todos los conductores a planificar con antelación y hacer uso de aplicaciones móviles para conocer el estado del tráfico y ajustar sus desplazamientos en consecuencia.