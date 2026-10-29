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Niña murió tras ser arrollada por un motociclista en la Av. Boyacá de Bogotá: hay cierre vial

Las autoridades de tránsito desplegaron unidades en la zona para atender la emergencia y orientar a los conductores. Recomiendan tomar la avenida Caracas hacia el norte como ruta alterna.

Accidente en la av. Boyacá de Bogotá dejó una menor muerta este jueves
Autoridades piden a conductores movilizarse por vías alternas.
Foto: Captura de video
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Un grave accidente de tránsito registrado este jueves 29 de octubre en el sur de Bogotá dejó como saldo la muerte de una menor de edad, quien, al parecer, fue arrollada por un motociclista.

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El siniestro obligó a las autoridades a implementar el cierre total de un importante corredor vial de la capital, mientras se adelantan las labores correspondientes en el lugar de los hechos.

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De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito, el accidente ocurrió en la avenida Boyacá con calle 14L, punto en el que se presentó el siniestro entre un motociclista y una peatón. El hecho fue reportado con fatalidad, por lo que se dispuso el cierre de la vía para atender la situación.

Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni sobre la identidad de la menor. Tampoco se ha informado oficialmente cómo se produjo el impacto entre la motocicleta y la niña.

Cierre vial en la avenida Boyacá por accidente de tránsito

La Secretaría Distrital de Movilidad, a través de los canales de información de tránsito, reportó el cierre total de la avenida Boyacá con calle 14L debido al siniestro vial que dejó una víctima mortal.

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Agentes de tránsito y unidades del Grupo Guía se desplazaron hasta el sector para apoyar las labores de atención y orientar a los conductores que transitan por esta zona del sur de Bogotá. La medida busca facilitar los procedimientos en el lugar del accidente y regular la movilidad mientras se mantiene la restricción.

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El cierre puede generar congestión vehicular en los corredores cercanos, especialmente entre quienes utilizan la avenida Boyacá para sus desplazamientos habituales. Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores tener en cuenta las indicaciones del personal de tránsito y considerar rutas alternas.

Como alternativa para evitar el punto del accidente, las autoridades recomendaron tomar la avenida Caracas hacia el norte.

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