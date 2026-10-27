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Fuertes lluvias dejaron cerca de 30 veredas con problemas de movilidad en Ituango, Antioquia

Ese municipio se suma a las afectaciones por las precipitaciones en Medellín, Guarne y el Urabá antioqueño. 

VIVIENDA CARAMANTA ANTIOQUIA- SUMINISTRADA.jpg
Foto: Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Fuertes lluvias dejaron cerca de 30 veredas con problemas de movilidad en Ituango, Antioquia. Ese municipio se suma a las afectaciones por las precipitaciones en Medellín, Guarne y el Urabá antioqueño

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Los recientes aguaceros registrados en Ituango, Norte de Antioquia, provocaron daños en una vía rural de la vereda Las Cuatro, donde se perdió la banca de la carretera y cerca de 30 veredas quedaron incomunicadas o con el paso restringido, según reportes de la comunidad.

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La emergencia afecta a campesinos de varios sectores rurales, entre ellos los cañones del Bajo Inglés, San Jorge, Quebrada del Medio y Río Sucio, donde las vías son fundamentales para la movilidad de sus habitantes.

Ante la situación, el alcalde de esa localidad, Javier Parias, se desplazó hasta el epicentro de la emergencia, en el sector de Quebrada del Medio, para coordinar acciones frente a los daños ocasionados por las precipitaciones.

“Nos encontramos acá en la vereda Las Cuatro, sector de Quebrada del Medio, donde estamos atendiendo el llamado urgente de nuestros campesinos para arreglar esta vía que nos la dañó los fuertes aguaceros ocurridos en el día de ayer y de toda la semana. Estamos haciendo presencia en nuestro territorio”, dijo.

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Mientras las autoridades buscan atender las afectaciones en las carreteras y responder a las emergencias que también puedan presentarse en viviendas y acueductos, hay que decir que los afectado se concentran en el cañón del Bajo Inglés están las veredas La Georgia, San Isidro, La Miranda, El Inglés, El Cedral, El Amparo, Santa Ana, Los Chorros, La Vega del Inglés y La Armenia. En San Jorge, las afectadas son La Prensa, San Juan Badillo y Buenavista.

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En el cañón de Quebrada del Medio se encuentran Quebrada del Medio, Los Sauces, Las Arañas, El Quindío, Alto del Limón, Las Brisas, El Chuscal, Santa Bárbara, Santa Lucía, Alto San Agustín y León. Mientras tanto, en el cañón del Río Sucio están San Pablo, La Canturrona, La Esmeralda y La Flecha.

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