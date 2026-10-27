Falla en suministro de gas natural que afectó al Valle de Aburrá fue por sistema nacional: EPM

Ya se normalizó el suministro de gas en el Valle de Aburrá, luego de las restricciones que afectaron a industrias y establecimientos comerciales durante el fin de semana, e incluso, con especial vigilancia este lunes y martes. Según John Maya Salazar, gerente de EPM, la contingencia se originó en el sistema nacional de transporte y no en la infraestructura de la empresa.

El directivo explicó que la presión del gasoducto disminuyó en el punto de Sebastopol, en Puerto Berrío, donde EPM recibe el combustible para distribuirlo entre hogares, comercios e industrias. Aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo, señaló que el problema estaría relacionado con un consumo superior al previsto en algún punto del recorrido nacional, lo que habría despresurizado la tubería.

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Ante la caída de la presión, fue necesario suspender el suministro a grandes clientes industriales y restringir parcialmente el servicio a algunos comercios, pero justamente la reducción del consumo en las últimas horas permitió recuperar los niveles de presión y reanudar gradualmente el suministro.

"Nosotros tenemos un sistema radial, nosotros no tenemos un loop, no tenemos alimentación para otra parte, dependemos exclusivamente de Sebastopol. De ahí, cualquier problema que hay en Sebastopol o en el sistema nacional, los afecta a nosotros", indicó Maya.



Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en que las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro son las que hoy en día estarían cobrando factura al abastecimiento de gas en Colombia.

"Lo negaron, y dijeron que se tenían la reserva suficiente. Haber frenado la exploración y la explotación, hoy está teniendo en grave crisis también el país. Y dentro de lo que viene del tema de energía, recuerden que el componente del sistema eléctrico en Colombia, en su gran mayoría, son central hidroeléctrica, pero también están las termoeléctricas que se alimentan de gas", manifestó el mandatario.

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Finalmente, el gerente también señaló que como alternativa, algunas industrias podrían recurrir a combustibles como el ACPM o el carbón, advirtiendo que estas opciones son más costosas y generan mayores emisiones. Además, cambiar el suministro de gas de manera abrupta puede poner en riesgo procesos industriales que dependen de condiciones específicas de operación, como los hornos.