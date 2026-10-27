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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos motociclistas muertos y dos heridos dejó choque múltiple en la vía Cauyá-La Pintada

Dos motociclistas muertos y dos heridos dejó choque múltiple en la vía Cauyá-La Pintada

Según la hipótesis consignada por las autoridades de tránsito, el siniestro estaría relacionado con un giro brusco o un cruce repentino, con o sin señalización.

Accidente
Bomberos de Marmato
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido en las últimas horas en el kilómetro 78+800 de la vía Cauyá-La Pintada, a la altura del puente Arquía, jurisdicción del municipio de Caramanta.

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De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el accidente se registró hacia las 7:15 p. m. y estuvo involucrada una camioneta Toyota Hilux de servicio público y dos motocicletas.

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Las víctimas mortales se movilizaban en una de las motocicletas. Fueron identificadas como Edier Arbey Valdés Misas, quien conducía el vehículo, y su acompañante, Jheison Andrés Atehortua Zapata. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos.

En la segunda motocicleta viajaban Duban Esteban Valdés Misas, quien sufrió la amputación del primer dedo del pie izquierdo, y Rosmira de Jesús Misas Olaya, quien presentó una fisura en el tabique y una lesión en la ceja derecha. Los dos fueron trasladados al hospital de Marmato para recibir atención médica. Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso.

"Se desplazan cuatro unidades de bomberos para el lugar. Al momento de la llegada del personal de Bomberos, se evidencia el choque múltiple. Según version de personal de la concesión pacifico 3, dos personas más resultan heridas las cuales fueron trasladadas en la ambulancia de la concesión y en otra ambulancia que pasaba en transición hacia el departamento del Valle", detalló por su parte el cuerpo de bomberos.

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Según la hipótesis consignada por las autoridades de tránsito, el siniestro estaría relacionado con un giro brusco o un cruce repentino, con o sin señalización. Esta es una hipótesis preliminar y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias exactas del accidente.

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