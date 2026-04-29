Cotelco Valle responde a alerta de Estados Unidos: "Somos un destino resiliente"

Ante la alerta que el gobierno de los Estados Unidos le hizo a sus ciudadanos para no visitar el Valle del Cauca, el sector turístico del departamento envió un mensaje de tranquilidad a los visitantes internacionales.

Desde este sector indican que, si bien no se deben tomar a la ligera estas advertencias, no toda la región está sufriendo esta problemática, por lo que no deberían abstenece de visitar al Valle del Cauca. Además, se reiteró que las autoridades avanzan en el refuerzo de la presencia de la fuerza pública en las vías.

"Nuestro territorio tiene un riesgo muy importante, pero ese riesgo es que la gente se nos quiera quedar, porque aquí hay de todo, aquí hay belleza, hay gastronomía, hay gente de bien, somos muchos más los buenos y las personas que queremos que nuestra comunidad, nuestra gente, nuestro territorio, nuestra tierra salga adelante. Yo creo que eso hace al Valle del Cauca un destino resiliente", indicó Diego Ospina, director ejecutivo de Cotelco Valle.

Según el gremio, al verificar el impacto que generaron los hechos terroristas en el turismo de la región en el 2025, la reducción de visitantes internacionales fue de menos del 2%, cifra que demuestra que a pesar de los lamentables episodios ocurridos en la ciudad, los turistas siguen confiando en el departamento como destino.



"Con sorpresa hemos hecho la medición del impacto en nuestro sector y tenemos una desaceleración de esta manera, en el Valle del Cauca de 1.9 puntos y en Cali de 1.3 puntos. Estos son puntos de ocupación hotelera, los cuales son importantes por supuesto, pero viendo las situaciones que tuvimos en el año 2025, que por supuesto fueron muy desafiantes en todo sentido, vemos entonces un destino resiliente, vemos un destino que se para y trabaja en conjunto frente a las situaciones difíciles", añadió Ospina.

Hay que tener en cuenta que el 30% de los visitantes extranjeros que llegan al valle del Cauca provienen de los Estados Unidos, ya sean ciudadanos americanos, o latinos residentes allá. Además, el líder gremial resaltó la realidad de otros destinos de Latinoamérica, que viven una situación similar.

"Mira el caso de México, México tiene unas tasas muy importantes de incidentes de criminalidad y aún así es tal vez uno de los países con mayores turistas extranjeros en el mundo y eso ocurre en el Valle del Cauca", finalizó el director de Cotelco Valle.

