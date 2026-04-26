Ejército adelanta patrullajes en calles de Cali y ofensiva en zona rural del sur del Valle

Tras los ataques terroristas registrados en Cali y Palmira el pasado viernes, una de las medidas implementadas en el consejo de seguridad extraordinario son los patrullajes de la fuerza pública en diferentes sectores de ambas ciudades para inspeccionar vehículos y evitar alguna otra alteración al orden público.

En el marco de este despliegue, unidades de la Policía y las tropas de la Tercera Brigada del Ejército han realizado varios recorridos en los principales corredores viales de la capital vallecaucana.

"Adelantan patrullajes mixtos, puestos de control, verificación de antecedentes y toma de establecimientos de entretenimiento nocturno con el propósito de fortalecer la seguridad en Santiago de Cali, así como prevenir hechos delictivos que conlleven a velar por la tranquilidad de sus habitantes", indicó el Ejército a través de un comunicado.

Tomado de redes sociales.

De manera simultánea, se están adelantando acciones ofensivas en la zona rural de Cali, Jamundí y Palmira, con el propósito de contrarrestar cualquier acción terrorista que pretendan generar en estas zonas del departamento.



"Estas acciones buscan prevenir el delito, ejercer el control institucional y brindar tranquilidad a toda la ciudadanía de Cali. En la zona rural, las acciones están orientadas a neutralizar a los grupos armados organizados que pretenden generar zozobra en las comunidades. También mantenemos un despliegue operacional activo en el departamento del Cauca, en Corinto, en Caloto. Hemos sostenido combates y mantendremos la presencia institucional en todo el territorio", explicó el general Juan Rendón, comandante (e) de la Tercera División del Ejército.