Así llevaron desde Jamundí los buses escolares utilizados en atentados terroristas de Cali y Palmira

Uno de los factores que más llamó la atención de los recientes atentados terroristas registrados en el Valle del Cauca fue el tipo de vehículo que se utilizó para perpetrar estos ataques. Vehículos de transporte escolar que, a simple vista, pudieron pasar desapercibidos por ciudadanos y las autoridades, hasta llegar a sus destinos: el Cantón Militar Pichincha en Cali y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira.

Ambos vehículos, el bus matriculado en Puerto Tejada, Cauca, y la buseta con placas de Yumbo, habían sido robados días atrás y llevados hasta la zona rural plana de Jamundí. Es en este sector donde usualmente ubican los vehículos robados por la disidencia 'Jaime Martínez' en la vía Panamericana o vías alternas entre Valle y Cauca.

Una vez en poder de los disidentes, fueron acondicionados con las rampas lanzadoras y los cilindros para iniciar su recorrido. En la madrugada del viernes salió el bus del atentado en Cali, a una muy baja velocidad. Fuentes consultadas por Blu Radio confirmaron que el primer avistamiento del que se tiene reporte fue en el corregimiento de Robles, con dirección al casco urbano de Jamundí.

Ya al interior del municipio, el registro de cámaras de seguridad evidencia que el bus recorrió la carrera 10, atravesando todo el centro de Jamundí, pasando por el edificio de la alcaldía, varios establecimientos comerciales y una reconocida zona bancaria, para minutos después salir a la vía Panamericana.



Atentado en Cajibío, Cauca. Foto: captura de video en redes.

La última pista que se conoce del bus lo ubica a su paso por Cali, transitando la calle 25 en inmediaciones del barrio Bochalema; en ese punto se le pierde el rastro y se retoma en el sitio del atentado. En el video conocido en redes sociales se le ve descendiendo por la carrera 80 desde la ladera de la ciudad, hasta el punto donde fue abandonado por su conductor.

Del recorrido de la buseta de Palmira se conocen menos detalles; sin embargo, se tiene confirmado que habría tomado la misma ruta del bus al interior de Jamundí. Una vez en la Panamericana, se le pierde completamente el rastro.

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La utilización de estos vehículos en los atentados ha generado indignación, debido a que se les cataloga en el mismo grupo de las ambulancias, pues generalmente son empleados para movilizar menores de edad.

"Si nos articulamos, el Gobierno nacional, el departamental y los municipios, estén seguros de que vamos a lograr que estos delincuentes no actúen más contra el Ejército ni la Policía, ni tampoco afecten a la sociedad civil. Están utilizando vehículos que son protegidos, tal como la misión médica, y es prohibido involucrarlos en este tipo de hechos", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el último consejo de seguridad.

Para evitar no solo más atentados, sino el hurto de más vehículos, se ha fortalecido en el departamento la estrategia de corredores seguros, puestos de control mixtos entre Policía y Ejército en las entradas de Cali, para inspeccionar los automotores que ingresen a la ciudad.

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"Hemos reforzado el despliegue de nuestras tropas junto a la Policía y autoridades locales, con patrullajes, controles y presencia permanente en puntos estratégicos de la ciudad. De manera complementaria, desarrollamos operaciones militares en las zonas rurales de Cali, Jamundí y Palmira, orientadas a neutralizar a los grupos armados organizados que pretenden generar zozobra en las comunidades", sostuvo el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.



¿Qué está sucediendo en la zona rural de Jamundí?

La zona rural de Jamundí se ha convertido en el centro de operaciones del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de 'Mordisco'. En los corregimientos de la parte plana como Timba y Robles, constantemente instalan retenes ilegales en los que hurtan todo tipo de vehículos: camionetas de alta gama, camiones con carga, volquetas e incluso camiones tipo 'niñera', los cuales son llevados después hasta la zona alta.

Este sector también se ha convertido en el centro de entrenamiento de los menores que son reclutados en el suroccidente, especialmente en Cali, el mismo Jamundí y municipios del Cauca, como Buenos Aires, Santander de Quilichao y Popayán. Ahí también son llevadas las personas que son secuestradas en el Valle del Cauca y la región en general.

En la parte alta del municipio, el control es mucho más evidente, con el registro de quiénes entran y quiénes salen de estos territorios. Por esta razón, se han generado varias asonadas contra el Ejército en corregimientos como Ampudia y San Antonio, pues las comunidades son obligadas por los cabecillas de este grupo a expulsar a las tropas, para evitar la ofensiva de los militares.

Es en las montañas de Jamundí donde se ocultan de las autoridades dos de los cabecillas señalados de ordenar los atentados en Cali y Palmira, alias 'Madmax' y 'Oso Yogui', quienes se han convertido en un objetivo prioritario para la Fuerza Pública. Entre otros disidentes encargados de intimidar, amenazar y extorsionar a las comunidades están alias 'La Gorda', 'Beetty' y alias 'La O'.