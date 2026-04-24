Aumentan a 200 millones la recompensa para esclarecer atentado terrorista contra el Ejército en Cali

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en la ciudad de Cali, las autoridades locales anunciaron nuevas medidas tras el reciente atentado terrorista dirigido contra la Tercera Brigada del Ejército. El ataque fue perpetrado mediante un vehículo de transporte escolar cargado con explosivos.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, informó que, luego de un Consejo de Seguridad extraordinario, se decidió aumentar la recompensa hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, especialmente al conductor del vehículo implicado.

“Aumentamos la recompensa por información que permita dar con los responsables, en especial el conductor de la buseta. A partir de este momento se va a fortalecer la presencia, no sólo de la Policía, sino también de las Fuerzas Militares, con un despliegue general. A toda la ciudadanía le pido que colabore con las autoridades”, señaló el mandatario.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que el vehículo utilizado en el atentado tenía placas del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Además, detalló avances en la investigación sobre la forma en que fue acondicionado el automotor.



“En este momento se está investigando ese vehículo: cómo llegó hasta Cali y cómo lo adaptaron con rampas para subir los cilindros. Eran cinco cilindros en total; uno explotó y cuatro cayeron en la brigada, los cuales están siendo desactivados de forma controlada”, explicó la mandataria .

Las autoridades también confirmaron la realización de un nuevo Consejo de Seguridad para el día de mañana, que contará con la presencia del presidente de la República y el ministro de Defensa, en un intento por reforzar las estrategias frente a la escalada de violencia.

Este atentado se suma a una preocupante serie de hechos similares en la ciudad. Según cifras oficiales, en los últimos dos años se han registrado ocho ataques terroristas en Cali. Solo en el año anterior, seis atentados dejaron un saldo de 10 personas fallecidas y más de 150 heridas, lo que ha encendido las alarmas sobre el deterioro del orden público en la región.