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Video revela momento exacto del atentado con carro bomba cerca del cantón militar Pichincha en Cali

Las imágenes muestran a un hombre descendiendo del vehículo segundos antes de la explosión que sacudió el sur de la ciudad y dejó al menos una persona lesionada.

Video revela momento exacto del atentado con carro bomba cerca del cantón militar Pichincha en Cali
Atentado en Cali.
Foto: Captura de video.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Se conocieron las imágenes del momento exacto del atentado terrorista ocurrido en la mañana de este 24 de abril en inmediaciones del cantón Militar pichincha, en el sur de Cali, donde un vehículo con explosivos detonó cerca de instalaciones militares, causando daños materiales y dejando una persona lesionada.

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El video, que ya está en poder de las autoridades, muestra el recorrido de un vehículo tipo ruta escolar por una vía cercana al Batallón de Infantería No. 8 “Pichincha”, ubicado en el sector de la Tercera Brigada. En las imágenes se observa cómo el automotor se detiene por unos segundos y, acto seguido, un hombre vestido aparentemente de negro desciende del vehículo.

Segundos después, se produce una fuerte explosión en plena vía pública. La onda expansiva alcanza viviendas y edificaciones cercanas, mientras residentes del sector reaccionan en medio del pánico por la magnitud de la detonación.

Este es el video del momento exacto del atentado

El registro audiovisual se convirtió en una de las principales piezas probatorias dentro de la investigación adelantada por las autoridades, que buscan establecer la identidad del hombre captado en el video y confirmar la ruta de desplazamiento del vehículo antes del ataque.

El ataque, según confirmaron las autoridades, es de autoridad de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.

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