Atentado terrorista contra cantón militar Pichincha en Cali; activaron bus cargado de explosivos

Este viernes, autoridades confirmaron un atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali. Un bus cargado con explosivos fue activado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército.

De acuerdo con la información preliminar, el automotor habría sido ubicado cerca del perímetro militar y activado en un punto estratégico, generando una fuerte onda explosiva que se sintió en gran parte del sur de la ciudad.

“En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, indicó la Tercera División.

La detonación provocó daños en viviendas y edificaciones cercanas al cantón militar, especialmente, en sectores residenciales contiguos al muro perimetral. Varias casas presentaron destrucción de vidrios, afectaciones en fachadas y daños materiales.



Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan afectaciones al personal militar ni a habitantes del sector, mientras continúan las investigaciones y procedimientos de seguridad.

Tras el hecho, unidades de la Policía Metropolitana de Cali, organismos de socorro, ambulancias y personal del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la zona para atender la emergencia, verificar posibles personas lesionadas y evaluar la magnitud de los daños estructurales.

Autoridades confirman atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali. Un bus cargado con explosivos fue activado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército. Por ahora no se reportan víctimas. #MañanasBLU pic.twitter.com/jNfpNkgoiB — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 24, 2026

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El Ejército Nacional confirmó que el ataque terrorista de esta mañana, en el sur de Cali, estuvo dirigido contra el Cantón Militar Pichincha. No hay víctimas entre el personal militar, ni entre la población civil. #MañanasBLU pic.twitter.com/OMa4MF5JU2 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 24, 2026

Reportan explosión en el sur de Cali. Hay un bus envuelto en llamas cerca del Cantón Militar Pichincha. Autoridades verifican si se trató de un atentado. Noticia en desarrollo... #MañanasBLU pic.twitter.com/WYfBgKmiLB — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 24, 2026

#AEstaHora | En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la #TerceraBrigada, en #Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos.



Unidades del @COL_EJERCITO mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con… pic.twitter.com/VZhqLSSD5q — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) April 24, 2026