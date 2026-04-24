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Atentado terrorista contra cantón militar Pichincha en Cali; activaron bus cargado de explosivos

El bus habría sido ubicado cerca del perímetro militar y activado en un punto estratégico, generando una fuerte onda explosiva que se sintió en gran parte del sur de la ciudad.

Atentado terrorista en Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Este viernes, autoridades confirmaron un atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali. Un bus cargado con explosivos fue activado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército.

De acuerdo con la información preliminar, el automotor habría sido ubicado cerca del perímetro militar y activado en un punto estratégico, generando una fuerte onda explosiva que se sintió en gran parte del sur de la ciudad.

“En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, indicó la Tercera División.

La detonación provocó daños en viviendas y edificaciones cercanas al cantón militar, especialmente, en sectores residenciales contiguos al muro perimetral. Varias casas presentaron destrucción de vidrios, afectaciones en fachadas y daños materiales.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan afectaciones al personal militar ni a habitantes del sector, mientras continúan las investigaciones y procedimientos de seguridad.

Tras el hecho, unidades de la Policía Metropolitana de Cali, organismos de socorro, ambulancias y personal del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la zona para atender la emergencia, verificar posibles personas lesionadas y evaluar la magnitud de los daños estructurales.

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