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Ataque con dron cargado con explosivos deja dos personas heridas en zona rural de El Tarra

En esta subregión de Norte de Santander persiste la confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y estructuras de las disidencias de las FARC

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