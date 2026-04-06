Ataque con dron cargado con explosivos deja dos personas heridas en zona rural de El Tarra

Un ataque con un dron cargado con explosivos dejó dos personas heridas en la vereda 4 Esquinas, zona rural del municipio de El Tarra, en la convulsionada región del Catatumbo. El hecho fue reportado por habitantes del sector, quienes alertaron sobre una fuerte detonación ocurrida en medio de la confrontación armada que afecta a esta zona del país.

De manera preliminar, se confirmó que dos personas resultaron lesionadas tras la explosión provocada por el dron. Sin embargo, la gravedad de las heridas y la identidad de las víctimas aún no han podido ser establecidas con precisión debido a las limitaciones para acceder al área.

Las autoridades informaron que la compleja situación de orden público impide el ingreso inmediato de organismos de seguridad y de socorro al lugar de los hechos. Esta condición también dificulta la atención médica oportuna para los heridos y la verificación oficial de lo ocurrido.

Video del ataque:



El ataque se registró en medio del deterioro de la seguridad en la región del Catatumbo, un territorio históricamente golpeado por la presencia de distintos grupos armados ilegales y por disputas por el control territorial.

En esta subregión de Norte de Santander persiste la confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y estructuras de las disidencias de las Farc, lo que ha incrementado el riesgo para las comunidades campesinas que habitan en zonas rurales.

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Habitantes del sector han expresado temor e incertidumbre ante el aumento de ataques con drones cargados con explosivos, una modalidad que se ha venido reportando en distintos puntos del Catatumbo y que representa una nueva amenaza para la población civil en medio del conflicto armado.