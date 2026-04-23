Servicios de salud de alta complejidad en Cali, en riesgo por deudas de las EPS

La estabilidad financiera de las instituciones de salud de alta complejidad en Cali comienza a debilitarse, debido a las millonarias deudas de las EPS. Una de estas instituciones es la clínica Valle del Lili, que ha encendido las alarmas entre las autoridades, pues es la clínica privada con mayor capacidad de atención de la ciudad, con más de 700 camas.

El secretario de salud Germán Escobar, aseguró que si las EPS siguen incumpliendo los pagos de sus obligaciones, especialmente la Nueva EPS, la operación de la clínica estaría en riesgo, pues no se podría mantener por mucho tiempo.

"El caso particular de la Fundación Valle de Lili, tiene una cartera hospitalaria que supera los 700 mil millones de pesos, sus principales deudores son por ejemplo la Nueva EPS y esto ha venido reduciendo el margen de maniobra que tiene financiero, de tal medida que si se suspendieran pagos, pues no tendría un colchón suficiente para seguir operando mucho tiempo más", indicó el secretario de Salud.

La crisis no solo se está viviendo en la Valle del Lili sino en todos los prestadores de la ciudad, pues la deuda total supera los tres billones de pesos en Cali, y los seis billones en todo el departamento.



"La salud en Colombia está pasando su peor momento y esto se debe en gran parte a que la mayoría de las EPS están intervenidas. Yo sé que Cali es una ciudad que tiene muchos afectos con el señor presidente y con el gobierno nacional, pero hay que ver objetivamente qué es lo que está pasando. Y es que las EPS no le están pagando al sistema de servicio.

Esto lo debe hacerlo el gobierno nacional, y no le están pagando a los hospitales de alta complejidad como lo es en la clínica Valle de Lili, o a prestadores del servicio más pequeños. Ahí hay un problema muy grave que este Gobierno en los cuatro meses que le quedan tiene que resolver", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

De acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro, las deudas de las EPS están sobrecargando más los servicios de salud en todo el departamento de mayor complejidad, como el Centro Médico Imbanaco, la Clínica de Occidente, Valle del Lili y por supuesto el Hospital Universitario del Valle, al que se le deben más de 750 mil millones de pesos.