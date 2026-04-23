En siete zonas de Cali se concentra el 50% de los homicidios: Policía

Las autoridades en Cali avanzan con el despliegue en toda la ciudad para contrarrestar delitos de alto impacto, principalmente el homicidio, que ya supera los 330 casos en lo corrido del año.

En el marco de estas acciones fueron presentados más de 47 delincuentes capturados por la Policía, responsables de diferentes asesinatos en la capital del Valle del Cauca.

Entre los detenidos se encuentra alias 'Chimbolín', responsable de la muerte del papá y la madrastra del reconocido cantante de música urbana Big Popa, ocurrida en marzo del 2025.

Este hombre llegó hasta la casa familiar en el barrio El Vergel, al oriente de Cali, para perpetrar el crimen.



"Es un hombre recurrente en la actuación criminal, ya había sido capturado en el año 2021, también tiene antecedentes por violencia intrafamiliar. Está sindicado de homicidio, los padres de un cantante de música urbana muy reconocido, en marzo del año anterior. Se hizo un análisis precisamente de la ruta de escape que habría tenido este sujeto. Cerca de 20 horas de análisis de vídeo pues conllevó precisamente a la identificación", señaló el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

Según las autoridades, el 70% de los homicidios que se cometen en Cali son consecuencia de ajustes de cuentas por microtráfico, y extorsiones, y en medio de la ofensiva que se adelanta se han identificado siete sectores de la ciudad, que están siendo afectados por este delito y que serán priorizados.

"Lo que tiene que ver con el Vallado, el Diamante, Desepaz, Floralia, Meléndez y estamos allí precisamente haciendo un esfuerzo focalizado. Allí hemos llevado capacidades adicionales, no solamente de policía judicial, donde hemos destacado unos equipos investigativos en estas áreas, sino también esfuerzos de la parte preventiva y de la parte de disuasión", indicó el general Benavides.

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Las autoridades reiteraron que, además de la ofensiva de la fuerza pública, es crucial contar con la información que pueda suministrar la comunidad.

En lo corrido del año ya se han pagado 100 millones de pesos en recompensas, a ciudadanos que han permitido capturar a estos homicidas.

"Estamos viviendo una situación compleja por homicidios, por ajuste de cuentas entre bandas criminales. Eso se debe a las economías ilegales que rodean la ciudad de Cali y por eso ese llamado a que el Gobierno Nacional actúe con más contundencia contra esas economías", aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.