Crisis de salud está provocando renuncias masivas de personal de la salud en el Valle del Cauca

La crisis financiera del sistema de salud en el Valle del Cauca, está poniendo en riesgo la operación de las instituciones de alta complejidad más grandes de la región. Las millonarias deudas de las EPS, además de generar falta de insumos y medicamentos para los pacientes, está afectando al recurso humano.

Cada día los trabajadores de clínicas y hospitales en el departamento, están renunciando por no recibir a tiempo su pago, y esta disminución del personal está obligando a clínicas privadas a cerrar algunos de sus servicios.

"A la Fundación Valle del Lili le deben casi 1 billón de pesos, al Hospital Universitario le deben 750 mil millones de pesos y así, todas: Imbanaco, la Clínica de Occidente, todas las instituciones, privadas y públicas, que por supuesto son las que a nosotros más nos duelen, porque todos los pacientes que no atienden en las clínicas privadas, los atendemos en los hospitales públicos, entonces sí está grave la situación", denunció La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La falta de pagos de las EPS está provocando una renuncia masiva de médicos especialistas en la región. Según las autoridades, en los últimos meses se han perdido más de 1.300 puestos de trabajo en el sector salud de departamento.



"Las deudas afectan desde luego a Valle del Lili, que es la institución más grande que tiene el departamento del Valle del Cauca, con 720 camas. Seguida por el Hospital Universitario del Valle, que tiene 420 camas y cuya cartera crece a una razón del 30%. Y tenemos en todos, una situación crítica que lleva a una disminución en el número de trabajadores, entre ellos los médicos especialistas a los que ya les están pagando casi a 120 días, es decir, cada cuatro meses", señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

En el marco de esta crisis, las autoridades de salud están convocando una reunión para este jueves con interventores y gerentes de las instituciones prestadores de salud, donde se buscarán propuestas concretas para sobrellevar esta situación, buscando la garantía de la atención a los pacientes.