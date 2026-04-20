Autoridades ocupan propiedades de alias ‘Negro Zapata’ en el Valle del Cauca

Las autoridades propinaron un nuevo golpe a las estructuras financieras del crimen organizado tras un operativo que permitió la ocupación de 11 bienes inmuebles, avaluados en aproximadamente 3.200 millones de pesos, ubicados en diferentes municipios del Valle del Cauca.

Entre las propiedades intervenidas se encuentran tres apartamentos tipo penthouse, seis parqueaderos, un lote y un local comercial. De acuerdo con las autoridades, estos bienes harían parte del patrimonio ilícito acumulado por Luis Alberto Zapata Sánchez, conocido como alias 'El Negro Zapata'.

El coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en varias zonas del departamento, como parte de una estrategia para debilitar las finanzas de organizaciones criminales.

Según la Policía, alias 'El Negro Zapata' era reconocido como uno de los principales jefes financieros de la organización criminal Los Rastrojos y, además, tendría presuntos nexos con el grupo armado organizado residual de la estructura Jaime Martínez.



Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones buscan afectar directamente las fuentes de financiación de estructuras ilegales que operan en el país y reducir su capacidad de acción en las regiones.