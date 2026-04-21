Asesinan a campeón nacional de judo en Palmira, Valle del Cauca

El reconocido deportista vallecaucano Elmer Daniel Orejuela Rivas, de 23 años de edad, fue asesinado en el municipio de Palmira, Valle, cuando él y otra persona fueron atacados a disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en la vía que del casco urbano conduce al corregimiento de Rozo.

Las víctimas se encontraban saliendo del barrio Coronado, después de participar de un partido de fútbol en una cancha de la zona, ahí se registró el ataque y a pesar de ser auxiliados por la comunidad, murieron minutos después en el hospital Raúl Orejuela Bueno.

"Prácticamente lo vimos crecer acá en el Imder, como como persona y como deportista. Él era campeón panamericano, no hace más de un mes estuvo en Panamá, en Guatemala, representando a Colombia y se le dio un apoyo para que pues él pudiera asistir a estos eventos. Ayer desafortunadamente nos dan la noticia de lo que ha ocurrido y enviamos nuestras condolencias a sus familiares", señaló Educleixer Valencia, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira.

Las autoridades investigan si el deportista había recibido alguna amenaza anteriormente, teniendo en cuenta que también era reconocido como un líder de la comuna 1 de este municipio, acompañando a diferentes jóvenes en procesos deportivos.



"Pedimos acelerar el tema de las investigaciones, van por buen camino. Esperemos tener pronta respuesta. Y queremos invitar a los jóvenes a que no se metan en problemas, que eso no trae nada bueno, ya que deja un gran legado, aparte que era un buen deportista, era un líder deportivo del sector él vivía", añadió el gerente del Imder Palmira.

Según el directivo, en los últimos meses el judoca se encontraba entrenando para lograr un cupo para participar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028.

"El colombiano registraba en su palmarés de la IJF cuatro preseas de bronce y una de plata. Precisamente, Orejuela obtuvo el subcampeonato de los +100 kilogramos en el Open Panamericano que tuvo lugar en 2024 en República Dominicana. Por otro lado, el pasado mes de marzo, Elmer integró la delegación presente en la Copa Centroamericana y del Caribe que tuvo lugar en Panamá. El colombiano fue bronce en la categoría de los + 100 kilogramos", indicó el Comité Olímpico Colombiano, a través de un comunicado.