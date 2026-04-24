Francia Márquez rechaza atentado en Cali y reconoce que el Pacífico está “sometido a la barbarie”

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras el atentado con explosivos registrado en el sur de Cali y aseguró que no acepta que los grupos armados continúen “sembrando miedo” en el país, en medio del contexto electoral que atraviesa Colombia.

“No aceptamos que los grupos armados sigan sembrando el miedo, porque no es sembrando miedo que se cosecha democracia. No es así como se ganan elecciones”, afirmó la vicepresidenta. Además, rechazó la situación de violencia en el suroccidente del país y lanzó un mensaje sobre la crisis de orden público en esa región: “Rechazo que mi región, que mis departamentos, que mi Pacífico esté sometido a la barbarie de estos grupos”.

El pronunciamiento de Márquez se dio luego de la explosión de un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones del Batallón de Infantería No. 8 Pichincha, ubicado en el sector de la Tercera Brigada, en el sur de Cali, durante la mañana de este 24 de abril.

Según información preliminar de las autoridades, el automotor fue ubicado cerca del perímetro militar y detonado en un punto estratégico, lo que generó una fuerte onda explosiva que se sintió en varios sectores de la ciudad.



El Ejército informó que unidades militares mantienen asegurada la zona mientras equipos especializados realizan verificaciones técnicas para establecer cómo ocurrió el ataque y descartar nuevos riesgos. En las labores también participan aeronaves no tripuladas para inspeccionar el área.

La explosión dejó daños materiales en viviendas y edificaciones cercanas al cantón militar. Residentes reportaron afectaciones en ventanas, fachadas y estructuras ubicadas en sectores aledaños.

Hasta ahora, las autoridades señalaron que no se reportan militares ni civiles heridos.