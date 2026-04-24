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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Disidencia ‘Jaime Martínez’ sería responsable de atentado contra cantón militar en Cali: Ejército

Disidencia ‘Jaime Martínez’ sería responsable de atentado contra cantón militar en Cali: Ejército

El ataque, que generó pánico en la zona, consistió en el lanzamiento de un cilindro-bomba contra las instalaciones militares en Cali.

Atentado terrorista en Cali.
Atentado terrorista en Cali.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

El Ejército Nacional ha identificado a la estructura ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las Farc, como la responsable del atentado terrorista perpetrado en las inmediaciones del cantón militar Pichincha, sede de la Tercera Brigada en Cali.

El ataque, que generó pánico en la zona, consistió en el lanzamiento de un cilindro-bomba contra las instalaciones militares. Según detalló el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, el artefacto explosivo fue lanzado desde un bus escolar, aunque afortunadamente el dispositivo no llegó a explotar.

Atentado terrorista en Cali.

Tras los hechos, las autoridades militares confirmaron que se mantiene activo un dispositivo de seguridad permanente en la zona para dar con la ubicación de los responsables de este acto criminal.

Recompensa de $50 millones por información de los terroristas

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita la captura de los integrantes de esta estructura criminal involucrados en el ataque.

El mandatario local calificó el hecho como un acto de terrorismo y enfatizó la necesidad de la colaboración ciudadana para desarticular a los responsables que utilizaron un vehículo de transporte escolar para camuflar la acción violenta.

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