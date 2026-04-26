Escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca: reforzarán seguridad con 10 pelotones de soldados

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó a Blu Radio que el Gobierno reforzará la seguridad en el suroccidente del país con el despliegue de 10 pelotones de soldados, en medio de la creciente ola de violencia que golpea a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. La medida busca contener lo que las autoridades han calificado como una escalada terrorista atribuida a disidencias de las Farc que operan en la región.

Durante la entrevista en Sala de Prensa de Blu Radio, la mandataria reconoció que la situación ha generado miedo, pánico e intranquilidad entre la población, especialmente en zonas como Jamundí y el norte del Cauca. Según explicó, la ofensiva violenta estaría ligada al accionar de estructuras ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal, que se disputan corredores estratégicos en esta zona del país.

Toro detalló que, tras un consejo de seguridad con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, se acordó el envío inmediato de ocho pelotones, a los que se sumarán dos más con capacidades tecnológicas para operar en puntos críticos como Timba. Cada pelotón estaría conformado por cerca de 60 soldados, lo que representa un refuerzo significativo en el pie de fuerza. Además, se proyecta la llegada de otros 12 pelotones en agosto para fortalecer las operaciones en Jamundí y el norte del Cauca.

Atentado vía Panamericana, Cauca Foto: AFP

Entre las medidas anunciadas también se encuentra la implementación de un plan candado con controles mixtos entre Ejército, Policía y Fuerza Aérea en los accesos a ciudades clave como Cali, Palmira, Jamundí y Buenaventura. A esto se suma una ofensiva contra la minería ilegal en el Naya y estrategias de sustitución de cultivos ilícitos, con el objetivo de debilitar las economías criminales que financian a los grupos armados.



"Cuando nosotros llegamos estábamos en un cese al fuego, y ese cese al fuego pues se había dado por la paz total. Y qué hicieron hicieron los delincuentes, pues fortalecerse, porque realmente se fortalecieron. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, en la zona alta de Jamundí no había control territorial institucional de nadie, solo era la delincuencia. Entonces pues esa era la paz total, la paz total en la cual de pronto pues el Gobierno tenía buena fe, pero realmente ellos no tenían esa voluntad de paz", recalcó.

La gobernadora advirtió que la ubicación geográfica del norte del Cauca y su conexión con el Pacífico convierten a la zona en un corredor clave para el narcotráfico. Según explicó, estas estructuras utilizan rutas ilegales que atraviesan Jamundí para movilizar droga hacia Buenaventura, mientras concentran sus operaciones financieras en ciudades como Cali. Esta dinámica, dijo, explica los recientes ataques como una forma de generar temor y presionar a las autoridades.

Finalmente, Toro subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y tecnología de la fuerza pública, al advertir que los grupos ilegales cuentan con equipos avanzados, incluidos drones utilizados para ataques. En ese sentido, anunció la creación de una “burbuja de inteligencia” conjunta entre las fuerzas militares y el compromiso de adquirir más equipos antidrones.

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“Estamos enfrentando estructuras fortalecidas, pero con coordinación y más capacidades podremos recuperar el control del territorio”, concluyó.