Identificados los cuatro jóvenes encontrados muertos en zona rural de Jamundí, Valle

Tras permanecer casi una semana desaparecidos, fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes que habrían sido secuestrados en el corregimiento de Villapaz, en el municipio de Jamundí, por hombres armados el pasado 15 de abril de 2026.

El primer hallazgo se registró en horas de la mañana de este martes en la vereda El Amparo, corregimiento de La Betulia, en zona rural del municipio de Suárez, Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Juan Felipe Zapata Caicedo, de 19 años, y Juan Camilo Viafara, de 18 años, quien actualmente era estudiante de grado once de la Institución Educativa Luis Carlos Valencia de Villapaz.

"Después de su hallazgo, estos cuerpos fueron trasladados al municipio de Santander de Quilichao. Las primeras informaciones indican que presentan impactos por arma de fuego y que corresponden a dos de las personas que habrían sido objeto de retención en días anteriores en área rural del municipio de Jamundí", dijo el Brigadier General, Herbert Benavidez, Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Horas después, fueron hallados los cuerpos de los otros dos jóvenes, con impactos de bala, a un costado de la vía que comunica a Timba con Robles, en zona rural del municipio de Jamundí.



Las víctimas fueron identificadas como Darwin Andrés Carabalí Lucumí, de 18 años, y Jeetlee Stivens Noguera Delgado, quien inicialmente no fue reconocido por la comunidad y, al parecer, sería hijo de una defensora de derechos humanos del municipio de Argelia, Cauca, este crimen fue atribuido a las disidencias de las Farc.

"Hoy rechazamos el vil asesinato de cuatro jóvenes que fueron sacados de forma violenta del seno de su hogar, hoy esos jóvenes fueron hallados sin vida en el departamento del Cauca y sus cuerpos tenían impactos de armas de fuego. Es un hecho atroz de la mayor gravedad. Estos crímenes, cometidos presuntamente por las disidencias de las FARC, no pueden quedar impunes", manifestó Guillermo Londoño, secretario de seguridad y convivencia del valle.

Por su parte, Indepaz señaló que esta seria la masacre N.42 que se registra en el país en lo corrido del año, siendo el tercer caso en Jamundí, por lo que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró su llamado al Gobierno nacional para realizar una intervención contundente en la zona rural de este municipio.

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"Jamundí ya no resiste más la violencia que se esta viviendo, pero lo que nosotros necesitamos son unas acciones más contundentes,y necesitamos que el Gobierno Nacional más contudentes, y necesitamos que nos den capacidades para la fuerza publica para realizar una intervención que le pongan fin a todas estas situaciones que nos generan intranquilidad tanto en Jamundí como al norte del departamento del Cauca", explicó la mandataria.

De acuerdo con reportes de la comunidad de la zona, en el segundo caso indicaron que se escucharon varias detonaciones, lo que generó alerta entre los habitantes. Al verificar lo ocurrido, hallaron los cuerpos de los dos jóvenes que fueron abandonados a un kilómetro es decir a menos de 5 minutos de la estación de Policía del corregimiento de Robles.

