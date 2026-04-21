Alcaldía de Jamundí, Valle, se pronuncia tras hallazgo de cuatro jóvenes sin vida en zona rural

El hallazgo sin vida de cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en zona rural de Jamundí ha generado consternación y rechazo en la región. Los cuerpos fueron encontrados con múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía municipal expresó su rechazo frente a lo ocurrido y aseguró que se avanzará en las investigaciones para esclarecer este caso y dar con los responsables de este crimen.

"Desde la Administración Municipal condenamos de manera tajante estos actos de violencia que atentan contra la vida y la tranquilidad de los jamundeños. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública, organismos de investigación y autoridades departamentales y nacionales para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables", dice el comunicado.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido previamente una alerta temprana en la que advertía sobre la presencia de grupos armados en esta zona rural, lo que aumentaba el riesgo para la población.



"El pasado 15 de abril, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, específicamente en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, fueron secuestrados algunos jóvenes por parte del Frente Jaime Martínez. La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye a Jamundí y Suárez con un llamado a la acción inmediata, advierten un riesgo extremo por el control territorial del Frente Jaime Martínez (disidencias de las Farc). Este grupo impone normas, controla la movilidad y sostiene economías ilegales como el narcotráfico y la minería", dice el documento.

Las autoridades continúan adelantando operativos y labores investigativas para determinar las circunstancias de este crimen, mientras crece la preocupación por la seguridad en sectores rurales del sur del Valle del Cauca.