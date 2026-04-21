Hallan dos jóvenes muertos en Jamundí: 21 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 21 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 21 de abril de 2026:
- Grave situación en Jamundí: autoridades confirman el hallazgo de los cuerpos de dos de los cuatro jóvenes secuestrados hace una semana.
- Problemas de movilidad en el centro de Bogotá: cerca de 800 indígenas llegaron en chivas para protestar contra el Gobierno nacional.
- La Defensoría del Pueblo alerta por el deterioro del debate democrático: advierte sobre estigmatización, amenazas y desinformación en torno a las candidaturas presidenciales.
Escuche el programa completo aquí: