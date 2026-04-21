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Hallan dos jóvenes muertos en Jamundí: 21 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 21 de abril de 2026:

  • Grave situación en Jamundí: autoridades confirman el hallazgo de los cuerpos de dos de los cuatro jóvenes secuestrados hace una semana.
  • Problemas de movilidad en el centro de Bogotá: cerca de 800 indígenas llegaron en chivas para protestar contra el Gobierno nacional.
  • La Defensoría del Pueblo alerta por el deterioro del debate democrático: advierte sobre estigmatización, amenazas y desinformación en torno a las candidaturas presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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