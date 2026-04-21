Aparecieron muertos dos de los cuatro jóvenes secuestrados la semana pasada en zona rural de Jamundí

Los cuerpos de dos de los cuatro menores que la semana pasada fueron secuestrados por las disidencias de las Farc en el corregimiento de Villa Paz de Jamundí, fueron encontrados sin vida en el sector de la Betulia, en zona montañosa en límites de los departamentos de Valle y Cauca.

Las víctimas serían dos de los jóvenes, ambos de 19 años, identificados como Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, cuyos restos fueron abandonados en una vía del sector, con heridas de armas de fuego.

Ya se realizó el proceso de levantamiento y el traslado de los cuerpos, hasta las instalaciones de medicina legal del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde se están haciendo los respectivos análisis forenses para entregarlos a sus familiares.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los otros dos jóvenes, entre ellos el menor de edad, quienes también fueron raptados el pasado miércoles. Las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial respecto al hallazgo de los cuerpos.