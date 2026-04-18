Conflicto entre comunidades por terreno de la SAE ubicado en zona rural de Jamundí, Valle

Momentos de tensión se registraron en las últimas horas en el corregimiento de Potrerito, en zona rural del municipio de Jamundí, Valle, entre comunidades campesinas e indígenas que reclaman un predio que actualmente es administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La disputa se da porque aproximadamente 30 familias ingresaron inicialmente al predio. Sin embargo, horas después se produjo una nueva ocupación del terreno por parte de comunidades indígenas, quienes aseguran que existen trámites en curso ante la SAE para la adjudicación de estas tierras.

“Lo que sucedió es que, hacia el costado del predio, llegaron varias familias a ocupar indebidamente el terreno; con ello se hizo una mesa de diálogo, pero resulta que horas después llegaron unos resguardos indígenas también a ocupar este predio, lo que desató riñas entre ambas comunidades que quieren apoderarse del terreno”, dijo Luis Cuasquer, representante de Inversiones Generales de la SAE.

Ante la situación, se instaló una mesa de concertación en la que participan delegados del Gobierno local, la Personería Municipal, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de buscar una salida dialogada y evitar confrontaciones.



“Nosotros ya estamos en diálogo con estas comunidades y, por ejemplo, han decidido apartarse de esta ocupación. A través de un acta esperan ser atendidos por la SAE, lo cual quedó pactado para el próximo miércoles 22 de abril en una mesa de diálogo, donde se buscará una solución concertada frente a la solicitud de tierras por parte de las comunidades”, expresó Carolina Obando, secretaria de Gobierno de Jamundí.

El terreno en disputa cuenta con una extensión aproximada de 51 hectáreas y habría pertenecido en el pasado a un exintegrante del cartel del Norte del Valle. Actualmente se encuentra bajo administración estatal desde 2013.