Autoridades investigan el secuestro de una mujer en el corregimiento de Robles en Jamundí, Valle

Aumenta la preocupación en el sur del Valle del Cauca tras un nuevo caso de secuestro registrado en el corregimiento de Robles, zona rural del municipio de Jamundí. La víctima sería una mujer, empresaria de la zona, cuyo paradero hasta el momento es desconocido.

A través de un video publicado por Tatiana Zapata, empresaria de 'Cocinando Para Vender', confirmó que la integrante del establecimiento de comercio secuestrada fue su tía, Yulieth Daza, cuando ella regresaba a su vivienda, además de desmentir que los hechos no ocurrieron en el restaurante.

“Mi tía Yulieth fue raptada en horas de la noche; ella estaba haciéndose arreglar las uñas y, de regreso a su casa, ocurrió este lamentable hecho cerca de las 8:00 p. m. y mi familia y yo estamos muy preocupados porque tenemos certeza de que ella está bien, sabemos que está bien y ojalá hoy podamos estar de regreso con ella en nuestra, pero les pedimos oración”, dijo Tatiana Zapata, empresaria de la zona rural de Jamundí.

“Mi tía fue raptada. Ella estaba haciéndose arreglar las uñas y, de regreso a su casa, ocurrió este lamentable hecho”, dijo Tatiana Zapata, sobrina de la mujer, quien fue interceptada por desconocidos cuando se movilizaba entre los corregimientos de Timba y Robles, en Jamundí. pic.twitter.com/Gsv0Jvg8kU — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 19, 2026

En un comunicado emitido por la Alcaldía de Jamundí, se confirmó que los hechos se habrían presentado cuando la mujer se movilizaba entre los corregimientos de Timba y Robles, realizando una diligencia personal, momento en el que habría sido interceptada por hombres armados.



"Tras conocer el caso de la presunta retención de una joven empresaria en zona rural de Jamundí, la Alcaldía de Jamundí rechaza estos hechos y ratifica su compromiso de trabajar de manera articulada con todas las autoridades para lograr el pronto regreso de la joven y de los demás ciudadanos reportados como retenidos", dice el comunicado oficial.

Este hecho se suma a una creciente ola de inseguridad que mantiene en alerta a los habitantes de la zona rural del municipio, quienes piden mayor seguridad para evitar nuevos casos de secuestro que pongan en riesgo a la comunidad.

"La verdad, muy preocupado por el tema de seguridad de Jamundí, porque en todas las redes sociales se habla del secuestro de esta chica del restaurante muy famoso en redes sociales, que queda llegando al corregimiento de Robles. Estoy preocupado por que lo de esta chica, el secuestro fue en el restaurante, llegando a Robles, que queda en la zona rural, pero la parte plana", dijo uno de los habitantes del sector.

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Aunque por ahora no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del secuestro ni sobre los responsables, las autoridades ya adelantan operativos de búsqueda e investigación.

"La Institución tuvo conocimiento el pasado viernes en horas de la noche sobre la desaparición de una persona en esa jurisdicción. Un equipo especializado del Gaula, en articulación con el Ejército Nacional, ya se encuentra adelantando las labores investigativas pertinentes", dice un comunicado emitido por la Policía Nacional.

Este caso se suma al reciente secuestro de cuatro jóvenes en zona rural del municipio, ocurrido en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó el pasado miércoles 15 de abril, de quienes hasta el momento tampoco se conoce su paradero. Aunque no existe una cifra oficial consolidada de secuestros en Jamundí durante 2026, reportes de la Defensoría del Pueblo evidencian que este delito continúa presentándose con frecuencia en la región.