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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Disidencias de las Farc hacen pruebas con lanzamisiles en las montañas de Jamundí, Valle

Disidencias de las Farc hacen pruebas con lanzamisiles en las montañas de Jamundí, Valle

La implementación de este tipo de armamento genera preocupación entre las comunidades, ya que aseguran podría incluso impactar aeronaves.

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