Disidencias de las Farc hacen pruebas con lanzamisiles en las montañas de Jamundí, Valle

En las últimas horas se conocieron tres videos grabados en la zona rural alta de Jamundí, en los que se evidencia cómo integrantes del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están realizando pruebas de artillería pesada, para seguir atacando a la fuerza pública en la región.

Estas pruebas se están haciendo entre los corregimientos de Villacolombia y La Liberia, zonas altamente impactadas por la presencia de los disidentes. Las imágenes muestran a un presunto integrante del grupo armado, portando un lanzamisiles artesanal, y otro video registra el alcance del arma.

La implementación de este tipo de armamento genera preocupación entre las comunidades, ya que aseguran que podría incluso impactar aeronaves, que no solo ponen en riesgo a los militares que se encuentran tripulándolas, sino a los habitantes de la zona donde estas impacten.

Al parecer, estas pruebas de artillería no solo se están adelantando en Jamundí, sino en todo el noroccidente, con los diferentes frentes del Estado Mayor Central de las Farc en Valle, Cauca y Nariño.



Esta situación se suma a las constantes intimidaciones que el frente Jaime Martínez realiza contra la población civil de Jamundí, obligándola a invadir predios privados y a expulsar al ejército de sus territorios. Si las personas no participan, se les cobra una multa de 2.000.000 de pesos, y si alguien da información a las autoridades, la amenaza es de muerte.