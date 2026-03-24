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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidad en zona rural de Jamundí debía pagar 'multa' de dos millones si no expulsaba al Ejército

Comunidad en zona rural de Jamundí debía pagar 'multa' de dos millones si no expulsaba al Ejército

Las asonadas son organizadas por alias 'La Gorda', 'Betty' y 'La O', quienes convocan a las comunidades y los amenazan con salir del territorio.

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