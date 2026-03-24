Comunidad en zona rural de Jamundí debía pagar 'multa' de dos millones si no expulsaba al Ejército

Las comunidades de la zona rural alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúan siendo intimidadas por la disidencia Jaime Martínez para expulsar las tropas del Ejército que se encuentran en esta zona del municipio.

Hace unos días, estas personas fueron convocadas por tres hombres conocidos por los alias de 'La Gorda', 'Betty' y 'La O', quienes los reunieron en el sector de Lomalarga, en ese encuentro les ordenaron sacar a la fuerza a los militares de esos territorios, y advirtieron que aquello que se negaran a participar de las asonadas, deberían pagar una multa de dos millones de pesos o abandonar sus viviendas.

Es en medio de estas intimidaciones que se desarrolló la asonada contra el Ejército el pasado domingo, en la finca La Novillera, cuando las tropas intentaban recuperar el lugar que desde hace varias semanas ha sido invadido, al sitio llegó un grupo de 200 personas que evitó el avance de los militares.

"Tres personas nos reunieron, 'La Gorda', 'La Betty' y este man de O. Nos reunieron y nos dijeron que tenemos que invadir la Novillera, si no nos quitan la tierra, que no iban a dejar entrar a nadie. Y pues, ¿cómo nos vamos a dejar quitar nuestra tierra? Si la amenaza es esa, si no salimos a sacar al Ejército, pues nos quitan todo ¿De dónde vamos a tener para pagar?" indica un habitante de la zona.



Las comunidades a las que los disidentes están obligando a invadir predios y a expulsar al Ejército son habitantes de las veredas Santa Rosa, Lomalarga y el corregimiento de El Descanso, zonas de Jamundí con mayor cantidad de cultivos ilícitos del municipio.

Días atrás, el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército ya había advertido la instrumentación de la población civil por parte de los disidentes, reiterando que a pesar de estas acciones, las tropas siguen desplegadas.

"Siempre la problemática de Jamundí ha sido la columna 'Ricardo Velázquez' de la 'Jaime Martínez', han querido intimidar a la población civil, están desplazando a pobladores que tienen predios privados en esa región, y lo que tratamos es de articular el trabajo para poderle dar solución. Continúan las operaciones, tenemos más de 900 hombres que siguen adelantando las operaciones en Jamundí", indicó el general Rendón.

