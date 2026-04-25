Disidencias hostigan a la fuerza pública de manera simultánea en tres municipios del Cauca

Varios ataques se registraron durante la tarde de este sábado, 25 de abril, de manera simultánea en tres municipios del departamento del Cauca, donde la comunidad continúa sumida en la zozobra tras la escalada terrorista de las últimas horas.

El primer ataque ocurrió en el municipio de Guachené, con hostigamientos a la estación de Policía mediante ráfagas de fusil. Refugiados en el lugar, los uniformados adelantaron acciones de contraataque para repeler la situación.

A esta hora, se reportan ataques con ráfagas de fusil contra la Policía en Guachené, en el norte del Cauca. Los uniformados se encuentran refugiados en la estación, adelantando acciones de contraataque. #VocesySonidos pic.twitter.com/TRDDyhgoIp — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

El segundo hecho fue reportado por la comunidad del municipio de Silvia, donde se escucharon varios disparos en el casco urbano, obligando a los habitantes a refugiarse en sus viviendas.

Comunidad del municipio de Silvia, Cauca, reporta hostigamientos en el casco urbano. En un ataque simultáneo que adelantan las disidencias en varias zonas del departamento. #VocesySonidos pic.twitter.com/4kK8lyJQGI — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

El tercer y último ataque se registró en el municipio de Jambaló, donde fueron vistos disidentes de las Farc en las calles, disparando ráfagas de fusil contra la fuerza pública.



Disidentes de las Farc fueron vistos en las calles del municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca, disparándose ráfagas de fusil contra la fuerza pública. Es el tercer ataque simultáneo que se registra en el departamento esta tarde. #VocesySonidos pic.twitter.com/te157Ie2dI — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

Con el paso de las horas sigue agravándose el orden público en la región, pues con estos hechos ya son once los ataques ocurridos entre Cauca y Valle en los últimos dos días.

