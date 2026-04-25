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Disidencias hostigan a la fuerza pública de manera simultánea en tres municipios del Cauca

Ya son 11 los ataques registrados entre Cauca y Valle en los últimos dos días.

Ataques simultáneos en tres municipios del Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Varios ataques se registraron durante la tarde de este sábado, 25 de abril, de manera simultánea en tres municipios del departamento del Cauca, donde la comunidad continúa sumida en la zozobra tras la escalada terrorista de las últimas horas.

El primer ataque ocurrió en el municipio de Guachené, con hostigamientos a la estación de Policía mediante ráfagas de fusil. Refugiados en el lugar, los uniformados adelantaron acciones de contraataque para repeler la situación.

El segundo hecho fue reportado por la comunidad del municipio de Silvia, donde se escucharon varios disparos en el casco urbano, obligando a los habitantes a refugiarse en sus viviendas.

El tercer y último ataque se registró en el municipio de Jambaló, donde fueron vistos disidentes de las Farc en las calles, disparando ráfagas de fusil contra la fuerza pública.

Con el paso de las horas sigue agravándose el orden público en la región, pues con estos hechos ya son once los ataques ocurridos entre Cauca y Valle en los últimos dos días.

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