Gobernación del Cauca declara tres días de duelo luego del atentado en vía Panamericana

La Gobernación del Cauca decretó tres días de duelo departamental tras el atentado ocurrido en la vía Panamericana, en el que murieron varios civiles y decenas más resultaron heridos. La medida fue oficializada mediante el Decreto 0303-04-2026, firmado el 26 de abril, con el objetivo de honrar la memoria de las víctimas y solidarizarse con sus familias.

El ataque se registró el sábado 25 de abril en el sector conocido como El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío. Según las autoridades, un cilindro bomba fue detonado contra varios vehículos que transitaban por la vía Panamericana, generando una escena de destrucción y pánico. Las víctimas eran en su mayoría ocupantes de automotores que quedaron atrapados en la explosión.

De acuerdo con información entregada por el gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, el balance inicial reportaba 14 personas fallecidas y más de 38 heridas, entre ellas cinco menores de edad. Sin embargo, el decreto departamental señala que los informes preliminares elevan la cifra a 19 muertos y más de 48 lesionados, reflejando la gravedad del atentado.

Atentado en vía Panamericana, en Cauca Foto: captura pantalla

Las autoridades atribuyen el hecho a guerrilleros de la columna Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las antiguas Farc, quienes habrían lanzado el artefacto explosivo contra un autobús y otros vehículos. Este ataque se suma a una serie de hechos violentos recientes en municipios del departamento como Caloto, El Tambo, Miranda y Patía, en medio de una compleja situación de orden público.



En el documento oficial, la administración departamental calificó el atentado como un acto “atroz e injustificable” que enluta a toda la población caucana. Además, destacó la necesidad de rechazar de manera contundente estas acciones violentas, así como de promover la unidad y la defensa de la vida frente a la escalada de ataques contra civiles e infraestructura.

Como parte de las medidas adoptadas, se ordenó izar las banderas a media asta en entidades públicas, instituciones educativas y demás dependencias durante los tres días de duelo. Asimismo, se invitó a la ciudadanía del Cauca a unirse a este homenaje, mientras el Gobierno departamental reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas y exigir justicia frente a este nuevo episodio de violencia en la región.