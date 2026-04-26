Investigan masacre de cuatro personas en discoteca en Toro, norte del Valle del Cauca

Este crimen se registró en el municipio de Toro, al norte del Valle del Cauca, donde fueron asesinadas cuatro personas, y dos más resultaron heridas en medio de un tiroteo en una discoteca, a las afueras del casco urbano.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche, cuando dos hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra las personas que se encontraban departiendo al interior del lugar.

Los lesionados fueron trasladados al hospital local de Toro, donde siguen recibiendo atención médica. Por el momento aún no se conocen las identidades de los fallecidos.

🔴 #48masacresen2026



📆 Fecha: 26/04/2026

📍 Lugar: Toro, Valle del Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 04 Personas



➡️En un bar del sector de El Hobo, en el municipio de Toro, Valle del Cauca, hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon de manera indiscriminada contra las… pic.twitter.com/mqEvCeaKp5 — INDEPAZ (@Indepaz) April 26, 2026

El crimen sería consecuencia de la guerra por el control del microtráfico en la zona, que sostienen las bandas criminales 'Los Flacos' y la 'Nueva Generación', que actualmente delinquen en el norte del departamento.



"Los hechos estarían presuntamente vinculados a la disputa del control del microtráfico de actores delincuenciales. Policía Nacional dispuso de todas sus capacidades de investigación criminal e inteligencia para establecer estos hechos. Invitamos a la comunidad a brindar información sobre los hechos", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante (e) de la Policía Valle.

La Policía confirmó que la masacre de cuatro personas registrada en el municipio de Toro, Valle del Cauca, estaría relacionada con disputas por el control del microtráfico en la zona. El ataque se registró al interior de una discoteca. #VocesySonidos pic.twitter.com/zhrlgkhoDJ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 26, 2026

Esta sería la tercera masacre ocurrida en esta zona del Valle del Cauca en lo corrido de este año, pues en el primer trimestre del 2026 se registraron otras dos en el municipio de Ansermanuevo, todos estos crímenes tienen las mismas causas.