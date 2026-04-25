Candidatos presidenciales rechazaron ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca

En las últimas horas, el Valle del Cauca y el Cauca han sido blanco de ataques terroristas por parte de estructuras de las FARC y el ELN. Candidatos presidenciales como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rechazaron los hechos.

“Sigue la escalada terrorista en el Valle; son tres los atentados desde ayer. Acabaremos con la complacencia con los violentos y los llevaremos a la cárcel”, aseguró la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

La senadora hizo una crítica a la Paz Total del Gobierno Petro, pues afirmó que las consecuencias del proyecto creado por Iván Cepeda se sienten en el suroccidente y en todo el país.

Paloma rechaza atentados terroristas Foto: X @PalomaValenciaL

Y hablando del candidato del Pacto Histórico, Cepeda también se pronunció respecto a los hechos terroristas rechazándolos y pidiendo investigación.



“Rechazo con firmeza los atentados terroristas perpetrados en Palmira y Cali. Pido que sean objeto de eficaz investigación que conduzca a castigar a los responsables”, indicó.

Cepeda rechaza atentados terroristas en Cali Foto: X @IvanCepedaCast

Finalmente, Abelardo de la Espriella, también candidato a ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, rechazó los atentados haciendo una crítica al gobierno Petro al asegurar que la inseguridad en Colombia es culpa del presidente.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

“Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior? Todo esto es tu culpa: entregaste al país y al suroccidente a los bandidos. Colombianos: el crimen se enfrenta con mano de hierro. El 7 de agosto asumiré el Gobierno y les prometo que volverán a tener un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para defender la Patria” indicó.

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A pesar de las diferencias ideológicas, los tres candidatos coincidieron al rechazar los hechos y expresar solidaridad a los vallecaucanos.