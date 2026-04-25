En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Cúcuta
Reunión Petro - Delcy Rodríguez
Asesinato de exreina de belleza en México
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Candidatos presidenciales rechazaron ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca

Candidatos presidenciales rechazaron ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca

Aspirantes a la Presidencia condenaron los ataques ocurridos en Cali y Palmira, pidieron investigaciones contra los responsables y expresaron solidaridad con los habitantes del suroccidente del país.

Atentado en el sur de Cali
Atentado en el sur de Cali
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

En las últimas horas, el Valle del Cauca y el Cauca han sido blanco de ataques terroristas por parte de estructuras de las FARC y el ELN. Candidatos presidenciales como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rechazaron los hechos.

“Sigue la escalada terrorista en el Valle; son tres los atentados desde ayer. Acabaremos con la complacencia con los violentos y los llevaremos a la cárcel”, aseguró la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

La senadora hizo una crítica a la Paz Total del Gobierno Petro, pues afirmó que las consecuencias del proyecto creado por Iván Cepeda se sienten en el suroccidente y en todo el país.

Paloma rechaza atentados terroristas
Paloma rechaza atentados terroristas
Foto: X @PalomaValenciaL

Y hablando del candidato del Pacto Histórico, Cepeda también se pronunció respecto a los hechos terroristas rechazándolos y pidiendo investigación.

“Rechazo con firmeza los atentados terroristas perpetrados en Palmira y Cali. Pido que sean objeto de eficaz investigación que conduzca a castigar a los responsables”, indicó.

Iván Cepeda rechaza atentados terroristas
Cepeda rechaza atentados terroristas en Cali
Foto: X @IvanCepedaCast

Finalmente, Abelardo de la Espriella, también candidato a ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, rechazó los atentados haciendo una crítica al gobierno Petro al asegurar que la inseguridad en Colombia es culpa del presidente.

Abelardo De La Espriella rechaza atentados terroristas
Foto: X @ABDELAESPRIELLA

“Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior? Todo esto es tu culpa: entregaste al país y al suroccidente a los bandidos. Colombianos: el crimen se enfrenta con mano de hierro. El 7 de agosto asumiré el Gobierno y les prometo que volverán a tener un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para defender la Patria” indicó.

Publicidad

A pesar de las diferencias ideológicas, los tres candidatos coincidieron al rechazar los hechos y expresar solidaridad a los vallecaucanos.

Vea también

  1. atentado terrorista palmira Valle.jpg
    Atentado terrorista en Palmira, Valle.
    Foto: captura de pantalla video suministrado.
    Nación

    “Son actos de barbarie y terrorismo”: personero de Palmira tras ataque con explosivos

  2. Video revela momento exacto del atentado con carro bomba cerca del cantón militar Pichincha en Cali
    Atentado en Cali.
    Foto: Captura de video.
    Pacífico

    Video revela momento exacto del atentado con carro bomba cerca del cantón militar Pichincha en Cali

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Conflicto armado en Colombia

Disidencias Farc

ELN

Elecciones presidenciales 2026

Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad